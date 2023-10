Sergio Massa: "El domingo vamos a ganar y a empezar a dar vuelta la historia"

El Día de la Lealtad reunió a dirigentes del peronismo con su militancia, en un acto que finalizó con las palabras del candidato presidencial Sergio Massa.

El candidato presidencial de Unión por la Paria (UxP), Sergio Massa, afirmó que el "deseo" de la militancia peronista "se va a hacer realidad el domingo próximo, cueste lo que cueste", al advertir que "estamos dando vuelta la historia y construyendo la victoria desde la provincia de Buenos Aires, el norte argentino y la Patagonia".

Así se expresó Massa al encabezar el acto por el Día de la Lealtad Peronista y el cierre de campaña bonaerense en el estadio de Arsenal de Sarandí.

En otro pasaje de si discurso, Massa destacó que Argentina es "símbolo de educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva", y cuestionó a los que quieren "regalar vouchers" para acceder al sistema educativo, en referencia al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Creemos en la protección social como valor del Estado presente y eficiente", resaltó.

Además, el candidato presidencial de UxP sostuvo que el oficialismo "ratifica su lealtad con el federalismo" en un país que, dijo, "es el octavo en extensión territorial" del mundo, en el contexto de una campaña que "llenó los segundos de televisión planteando que había que recortar los fondos a las provincias y parar la obra pública".

Massa se comprometió incluso a dar "más coparticipación a las provincias" en caso de ganar las elecciones, al afirmar que "es el Estado provincial y local el que está cerca del problema y el que puede resolverlo".

Por último, anticipó que a partir del 10 de diciembre "la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos va a ser personal", así como también contra "aquella Justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes".

"Me van a tener al lado trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y la paz sean valores que representen a UxP", afirmó Massa desde Arsenal de Sarandí.

Momentos antes, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó a la militancia peronista a "cargar las pilas" para que Massa "sea presidente este domingo" de elecciones.

"Mientras estamos acá, otros candidatos proponen borrar las conquistas de Perón, Evita, Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández), pero no va a pasar", advirtió Kicillof durante su discurso en el acto que se desarrolla en el estadio de Arsenal.

Kicillof alertó que los candidatos presidenciales de la oposición "proponen exterminar al peronismo y la justicia social" y se preguntó "qué democracia es esa donde proponen con odio y violencia".

Para Kicillof, esa violencia que atribuyó a la oposición tuvo como "extremo" el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández y "siguió con su proscripción".

El gobernador afirmó además que "es la boleta completa" de Unión por la Patria (UxP) la que "garantiza lo que hicimos pero también lo que falta hacer".

Desde el estadio de Arsenal de Sarandí, Kicillof sostuvo que "la provincia de Buenos Aires no se salva sola, tenemos elecciones conjuntas, decidimos ir a definir la gobernación junto con la presidencia y todas las intendencias" porque, dijo, "no alcanza con un gobierno local o con la provincia, necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron y de esos sectores concentrados que no usen para aumentar precios y disminuir el poder de compra de los trabajadores".

Dirigentes y militantes de diferentes espacios que conforman el frente de Unión por la Patria (UxP) colmaban esta tarde el estadio Arsenal de Sarandí y sus zonas aledañas para participar del acto de cierre de campaña bonaerense del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Los primeros dirigentes que arribaron al estadio fueron el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado Sergio Palazzo; y el secretario adjunto del Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano.

También la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario general del sindicato de Canillitas, Omar Plaini; el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, y el diputado Daniel Arroyo.

Alrededor del escenario montado sobre uno de los laterales del estadio, frente a la tribuna local, fueron ubicándose agrupaciones como el Movimiento Evita, La Cámpora, Frente Social Peronista, Descamisados, Lealtad Peronista, Partido Piquetero, Nuevo Encuentro, Kolina y la Corriente Militante, entre otras.

También seguidores de distintos intendentes del conurbano bonaerense y trabajadores de sindicatos como Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Camioneros y Curtidores, que aguardan expectantes con bombos y banderas, honrando la típica liturgia peronista.

En el centro del escenario, en el que está previsto que den un discurso Massa y Kicillof, hay una gran pantalla de led con la inscripción "17 de octubre día de la lealtad", junto a otra de las consignas de la jornada rumbo a las elecciones del domingo: "los derechos o la derecha".