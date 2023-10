“La renuncia a la paternidad”: la propuesta de una candidata de Javier Milei que generó polémica en redes

Lilia Lemoine anticipó que presentará un proyecto de ley para que los padres puedan rechazar pagar la cuota alimentaria de hijos no deseados.

La candidata de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, adelantó que, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, presentará un proyecto de ley que contemple la renuncia a la paternidad. La influencer es además cosplayer, vicepresidenta del partido Libertario Nacional y asesora a Javier Milei en imagen.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y rechazar ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura si les dijeron ‘acabá adentro que tomo la pastilla’ o les pincharon el forro?”, planteó en diálogo con Neura Media.

“Hay muchas mujeres que para enganchar un tipo hacen estas cosas. Se aprovechan de que el tipo está en medio de la calentura y se deja llevar. Mi abuela me lo contaba, era enfermera”, agregó.

En esa línea, detalló: “El proyecto es la renuncia a la paternidad. La mujer cuando está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.

Al ser consultada por la base del proyecto, Lemoine detalló: “No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”.

El descabellado argumento no terminó ahí. La candidata también señaló: “Si el hombre no se cuida, es responsabilidad de él. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación”.

“Entonces, hace la denuncia de violación y toma la pastilla del día de después. No es complejo, es simple. No se puede tener tanta burocracia en el medio”, sentenció.

Quién es Lilia Lemoine, la cosplayer que asesora a Milei

Lilia Lemoine es actual candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza y asesora de imagen de Javier Milei. También, es vicepresidenta del Partido Libertario a nivel nacional y es influencer en las redes sociales. Comenzó militando en Avanza Libertad junto al diputado José Luis Espert y luego migró hacia las filas de su actual postulante presidencial.

Según le destacó en “Periodismo para Todos”, el programa que conduce Jorge Lanata por El Trece, vive con sus dos gatos en Villa Santa Rita, ciudad de Buenos Aires, en una casa propia con un valor en el mercado de aproximadamente 120.000 dólares.

Sus ingresos provienen de un de contrato en una legislatura porteña donde gana $200.000 por mes. La joven admitió a las cámaras que su sueldo es muy bajo y agregó: “De hecho, estoy comiéndome todos los ahorros para poder darme algunos gustos o pagar la deuda de luz y agua”. Actualmente, abona 20.000 pesos de gas.

Cuando fue consultada sobre su influencia en la imagen de Milei, ella dijo que tan solo “le recomendó que se saque el pelo de la cara y se deje las patillas” pero que el resto “es la personalidad de él”. Además, aseguró que “la que compra la ropa es Karina, su hermana”.

Su hobbie favorito es hacer cosplay y es influencer en las redes sociales. “Me siento muy identificada con el personaje de Wonder Woman porque de chica es la primera que conocí. Además, es fuerte, poderosa e independiente”, contó.