Gerardo Zamora en Libertad de Opinión: “Al santiagueño le pido que vaya al cuarto oscuro con esperanza”

El mandatario santiagueño mantuvo una entrevista en la que abordó distintos temas y analizó el devenir del país en las próximas elecciones generales.

Este domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones generales 2023 para decidir quién será el próximo presidente de la Argentina, en la que será una de las elecciones más inciertas de su historia reciente, con la economía convertida en un campo minado que deberá desactivar el próximo presidente. Gane quien gane el 22 de octubre, se anticipa una transición muy compleja hasta su asunción, el 10 de diciembre.

En este contexto, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, participó este martes en Libertad de Opinión por Noticiero 7 y expresó: “Lo que tenemos que esperar después de las elecciones es que la Argentina siempre pueda salir adelante, hay que tener fe y esperanza de que eso suceda. Primero me preocupo por nuestra provincia, Santiago tiene que seguir creciendo y lo peor que nos puede pasar es creer que todo está tan mal que tiene que destruirse”.

Luego el primer mandatario afirmó que a pesar de lo que dicen las encuestas, vaticinó que Sergio Massa irá al balotaje. “Hay que reconocer el malhumor de la gente, la inflación que lleva tanto tiempo se hace insostenible. Sin embargo prefiero un país que construya y se reconstruya, no destruir el estado, el federalismo, la coparticipación, esas son las alternativas que se escuchan y son las que van a generar más pobreza, desocupación, quita de derechos, paralización de la obra pública. Nosotros hacemos todo lo posible y todos los esfuerzos para tener una mejor educación, no detener la obra, estimular el deporte, el turismo y lograr una estabilidad en el sector privado y público. El candidato más normal y capaz de lograr todo esto es Sergio Massa y apuesto a que el 19 de noviembre sea electo presidente de la nación”, expresó.

En esta línea, Gerardo Zamora pidió que el santiagueño “entre al cuarto oscuro pensando que el año que viene nos va a ir mejor. Que vayan con esperanza, más allá de las dificultades y el malhumor, yo sé que no alcanzan las cosas, pero les pido por favor que vayan al cuarto oscuro con esperanzas porque Santiago del Estero tiene muchísimas posibilidades, ya no somos lo que éramos hace 15 o 20 años atrás, somos una provincia que ingresa dólares al país”.

“Me dolería que destruyan el federalismo, la coparticipación, la obra pública, la educación y salud pública. Santiago del Estero y las provincias ya no tendríamos esa posibilidad, un país sin federalismo no es país”, continuó.

“A los votantes de Milei les digo que cuenten conmigo y que voy a defender la provincia a muerte, pero que si nos quitan la coparticipación, con la recaudación que nosotros tenemos, no alcanzaría para la cantidad de maestros, policías, empleados públicos y desaparecerían municipios. Sin la obra pública 12 mil santiagueños se quedarían sin trabajo, no habría fondos para comedores escolares, para que los clubes desarrollen sus actividades, el turismo termal quedaría destinado a las actividades privadas, muchos santiagueños quedarían en forma indirecta sin trabajo. Sería una lástima que a 40 años de democracia nos encontremos a alguien que desprecie el federalismo y destruya las provincias. A la persona que vote a milei le diría 'deme una mano, vamos a salir adelante'. Esto no es para pelearnos, hay mucho odio del otro lado, uno lo ve en las redes”, sentenció.