Joe Biden llegó a Israel y habló del bombardeo al hospital: “Parece ser obra del otro equipo”

El presidente estadounidense ratificó su apoyo a Netanyahu en una visita desafiante, marcada por la cancelación de una cumbre con líderes árabes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el miércoles su desafiante visita a Israel con la promesa de demostrar al mundo que Estados Unidos se solidariza con el pueblo judío en medio de la guerra con Hamas y comentó que la letal explosión en un hospital de la Franja de Gaza que dejó cientos de muertos parecía ser obra “del otro equipo” y no del ejército israelí.

“Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza ayer. Y en función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, y no de ustedes”, dijo Biden al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una reunión, refiriéndose a los terroristas. Sin embargo, Biden manifestó que había “mucha gente” que no estaba segura de qué había causado la explosión.

El Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamas, aseguró que un ataque aéreo israelí había provocado la destrucción y cientos de muertos. El ejército israelí negó estar implicado y culpó a un misil fallido del grupo palestino Jihad Islámica. Esa organización también rechazó las acusaciones.

Además, el mandatario estadounidense afirmó en Tel Aviv que trabajará con Israel para evitar “más tragedias” de civiles. ”Continuaremos trabajando con ustedes y nuestros socios a través de la región para evitar más tragedias de civiles inocentes”, declaró.

A su lado, el premier israelí señaló que su país “hará todo lo posible” para evitar la muerte de civiles.

En un principio, Biden tenía previsto visitar también Jordania tras su visita a Israel pero sus reuniones con líderes árabes se cancelaron tras la explosión en el hospital baptista Al-Ahli.

“Debemos tener en mente que Hamas no representa a todo el pueblo palestino, y que sólo le ha traído sufrimiento”, continuó Biden.

“Los estadounidenses están en duelo, de verdad lo están”, añadió. “Los estadounidenses están preocupados”.

Netanyahu dio las gracias a Biden por viajar a Israel. “Sé que hablo por todo el pueblo de Israel cuando digo ‘gracias, señor presidente, gracias por alzarse con Israel hoy, mañana, siempre’”, declaró el presidente israelí, quien dijo además que el mundo “civilizado” debe unirse contra Hamas.

Netanyahu y el presidente de Israel, Isaac Herzog, recibieron a Biden en el aeropuerto Ben Gurion y ambos se abrazaron antes de marcharse para horas de reuniones, en las que se esperaba que el mandatario estadounidense presionara para que se permita la entrada de ayuda humanitaria crucial a los palestinos en la Franja de Gaza.

Durante su visita tiene previsto reunirse con familias de víctimas del sangriento ataque del brazo armado de Hamas en Israel el pasado 7 de octubre.

El ataque dejó unos 1400 muertos en suelo israelí y desató una guerra con Israel, que bombardeó cientos de objetivos en la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, y causó más de 3000 muertos, según el movimiento islamista.