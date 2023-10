Aseguran que Fátima Florez ya tiene decidido qué hará si Javier Milei es presidente

Ángel de Brito detalló en LAM los pasos a seguir que podría tomar la imitadora en las próximas semanas.

En LAM (América), Ángel de Brito contó que Fátima Florez ya tiene decidido sus próximos pasos si es que su novio, Javier Milei, logra alzarse ganador en las próximas elecciones y se convierte en el próximo presidente de la Argentina.

El periodista detalló, según le contaron desde fuentes cercanas a la actriz, que la imitadora ya tiene todo planificado para evitar vivir en la Quinta de Olivos y seguir su vida artística igual que siempre.

Ángel de Brito aseguró que Fátima Florez tiene mucho trabajo para los próximos meses, más allá de lo que haga su novio. “Tengo información de Milei y Fátima. En realidad tiene más que ver con Fátima pero tiene que ver con los dos porque son pareja”, anticipó.

“Mucho se habló de que ocurriría si Fátima se convierte en primera dama en diciembre porque ella tiene un montón de compromisos laborales previos a su relación con Milei. Tiene la tele y la temporada teatral de Mar del Plata”, comentó.

El periodista enfatizó que la decisión de la humorista es continuar con su trabajo de manera normal. “Fátima va a hacer su temporada de verano en Mar del Plata y ya estuvo (el productor) Guillermo Marín tomando castings”, detalló.

“La temporada se va a hacer pase lo que pase. Fátima no piensa ni de casualidad ir a vivir a Olivos. No quiere saber nada, irá los fines de semana. Ella se va a quedar viviendo en su departamento, el mismo en el que vive actualmente”, precisó de Brito.

Luego, explicó que la decisión, incluso, se habló en una charla entre Fátima, Milei y el equipo de trabajo que tiene el economista de La Libertad Avanza. “Estas cosas se evalúan. ¿Mirá si va a dejar la temporada?”, aportó.

“Ella no va a resignar su carrera, va a seguir con su gira hasta que empiece la temporada de Mar del Plata y no va a participar de actos políticos. Alguno que otra vez puede acompañar, pero no quiere saber nada que ver con la política”, remarcó.

Además, de Brito deslizó que se habla de que la hermana del candidato, Karina Milei, no se llevaría bien con la imitadora. “Dicen que hay rispideces entre ellas. Juntas no las vimos. Es la novia, no es parte de la familia todavía, hace cinco minutos se conocen”, cerró.