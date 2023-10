Belén Francese denunciará a Martín Witty por contar detalles del supuesto trío sexual con Andrea Rincón

Alejandro Broitman, el abogado de la mediática, aseguró que llevará al bailarín a la Justicia por “dañar la imagen” de su defendida.

Belén Francese tomará acciones legales contra Martín Witty, su expareja que reveló detalles del supuesto trío sexual que hizo con ella y Andrea Rincón. Así lo confirmó el propio abogado de la mediática, quien aseguró: “Va a tener que explicar todo en la Justicia”.

Este martes, al aire de Bien de mañana, Alejandro Broitman se refirió a las declaraciones que dio el bailarín sobre lo que habría sucedido esa noche en la fiesta. “Ahora sale a decir cosas que son incomprobables, que no ocurrieron, y está dañando la imagen de la señora Francese”, expresó el letrado.

Según el propio Witty, él habría intimado con ambas famosas en una de las habitaciones de la casa que Moria Casán alquiló en Mar del Plata. “Fue algo maravilloso”, definió el bailarín con respecto a la situación sexual que, supuestamente, vivió con Belén y Andrea.

Luego de escuchar esas palabras, Broitman se comunicó con el programa de Fabián Doman y aseguró que Francese denunciará a su ex. “Vamos a ir a la Justicia, que no les quepa la menor duda”, expresó el abogado. Además, señaló que Martín aprovechó esta situación para “meterse por la ventana en los medios” y que “no es correcto lo que hace”.

“En ningún momento pensé esto para lastimar a alguien, lo conté cuidadosamente”, dijo Witty para intentar defenderse por los detalles sexuales que contó públicamente. “Este tema no lo instaló Francese, ella solo contó lo que sintió con Rincón. Ahora él sale a decir cosas que son incomprobables”, sumó el letrado.

Qué dijo el ex de Belén Francese sobre el trío sexual que habría tenido con ella y Andrea Rincón

“Belén le sacó peso a lo que ocurrió realmente”, lanzó Witty este martes. Cabe recordar que la mediática había asegurado en PH Podemos Hablar (Telefe) que Andrea Rincón quiso conquistarla.

“Andrea golpeó la puerta de la habitación donde estaba con Belén, no estábamos vestidos”, explicó el bailarín y detalló que ambas famosas se quedaron hablando durante unos minutos. Fue así que, según él, Francese la invitó a pasar y “se acercaron a la cama”.

También, en una entrevista con LAM (América), rememoró lo que habría ocurrido y explicó el momento en el que se concretó el encuentro sexual: “Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja”.

“Cuando vi que la tercera era Rincón, me encantó. Yo dije: ‘Gracias Dios por tanto’. No se podía pedir más para esa noche”, dijo entre risas. Luego, precisó cuál fue el momento en que su ex se sintió y por el que el supuesto trío sexual no terminó de la mejor manera: “En un momento ella se pone celosa y se desconoce con Andrea. Yo no sabía para donde ir, estaba en el medio de algo groso. Y, cuando digo algo groso, es algo groso”.

Andrea Rincón

“Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera. (...) No sé por qué ahora se rasgan las vestiduras”, reconoció. Además, dijo que se sorprendió por la forma en la que Rincón desconoció la lo que ocurrió cuando mencionaron el tema en el programa que conduce Andy Kusnetzoff.