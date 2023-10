La reacción de Sofía Clerici a un seguidor que le hizo un comentario por la corrupción

La modelo involucrada en la polémica del exfuncionario bonaerense, lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Sofía Clerici rompió el silencio en medio del escándalo que desataron sus lujosas vacaciones con Martín Insaurralde. Luego de pedir su sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respondió a un particular pedido que le hizo una seguidora.

“Sería mejor para el país que luches contra la corrupción y el robo de nuestra plata”, lanzó, enfurecida, una internauta por la ostentosa vida que la mediática demostró en sus redes sociales. “¿Por qué debería? Yo no soy política, no me corresponde”, respondió Clerici con firmeza.

El picante ida y vuelta se dio en la red social de Twitter. Allí, Sofía compartió que su marca de lencería se sumará a un evento de concientización y de lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, los usuarios le dejaron todo tipo de comentarios vinculados a su polémica relación con el ex Jefe de Gobierno bonaerense. “¿Sabés dónde está Insaurralde? Porque no lo encontramos”, le envió un seguidor.

Tras el escándalo del Yategate, Clerici quedó en el ojo de la tormenta. Por eso, no solo quedaron expuestos sus lujosos accesorios marca Rolex, Louis Vuitton o Cartier, sino también su costosa casa en Nordelta y sus autos. Tal es así que a principios de octubre fue imputada por encubrimiento, luego de ventilar el viaje a Marbella que hizo con el dirigente de Lomas de Zamora.

