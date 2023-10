X empieza a cobrar a todos los usuarios con un plan anual

El programa “Not a Bot” buscará comprobar la identidad de los usuarios que acceden a la plataforma y evitar las publicaciones spam.

Luego de que Elon Musk anunciara sus intenciones de cobrar un monto por el uso de la red social X (antes conocida como Twitter), finalmente, la aplicación hizo oficial el cambio: los usuarios podrán acceder a la plataforma luego de que paguen un dólar cada año.

Según el anuncio oficial de X, los usuarios que abran nuevas cuentas tendrán la opción de realizar un pago (o no) de un dólar a modo de suscripción anual, lo cual les permitirá realizar acciones como publicar, dar Me Gusta, repostear, citar publicaciones, etc. Básicamente, cualquier acción que suponga la creación de contenido en X requerirá de que se haga un pago antes.

Esta no es la única forma de usar X pues según la aplicación, si los usuarios deciden no hacer el pago, aún podrán ingresar a la red social. Sin embargo, verán muy limitada sus interacciones con cualquier contenido o publicación: solo se podrá leer contenido, ver videos y seguir cuentas.

La red social indicó en su anuncio que esta función forma parte de su nuevo programa “Not a Bot”, que busca verificar la identidad de las personas que creen nuevas cuentas y asegurarse de que no son bots generadores de contenido spam, publicaciones o interacciones que solo sirven para “inflar” las estadísticas de una cuenta y que buscan engañar al sistema de X.

“Esto evaluará una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los bots y los spammers en X, mientras equilibramos la accesibilidad de la plataforma con la pequeña tarifa”, aseguró la red social en su página de soporte. Además, indicó que las cuentas ya existentes no serán parte de este programa pues solo está orientado al control de nuevas cuentas que se creen a partir del lanzamiento de la función.

Para ello, se han introducido dos nuevos pasos de verificación de la identidad: Número de teléfono y “Suscribirse” al uso de X por medio del pago de un dólar, aunque se ha indicado que este cobro puede variar de monto según el país en el que se aplique y el cambio de la moneda, aunque el valor base será siempre el mismo.

Si bien el programa se ha lanzado, X indicó que esta es solo una prueba, por lo que no estará activo en todos los países con acceso a la plataforma. Solo se habilitará esta característica en Nueva Zelanda (1.43 dólares neozelandeses) y Filipinas (42.51 pesos filipinos). Además, las únicas cuentas que serán incluidas dentro del programa serán aquellas para la versión web de la aplicación.

“Este nuevo programa tiene como objetivo defenderse contra bots y spammers que intentan manipular la plataforma y afectar la experiencia de otros usuarios de X. Esperamos poder compartir más sobre los resultados pronto”, indicó la red social, aunque no se hizo una indicación específica sobre el tiempo que estarían probando esta función.

Aún cuando los usuarios tengan que abonar un dólar (o equivalentes) a X para usar la aplicación, la red social sí hizo énfasis en indicar que este monto no busca ser un generador de ganancias para la compañía.

Nuevos niveles de suscripción en X

Si bien actualmente la suscripción Premium de X, que cuesta 8 dólares al mes tiene un beneficio especial que permite ver “menos publicidad”, este se dividiría entre los tres niveles de pago aunque no se ha indicado si además de la reducción de la publicidad estos tendrán beneficios adicionales.

El plan “Básico” no reducirá la cantidad de anuncios que se muestran, mientras que el plan “Estándar” permitirá la reducción de hasta la mitad de la publicidad que se verá en la aplicación. Finalmente, el nivel “Premium” ofrecerá una experiencia completamente libre de publicidad.