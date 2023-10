Javier Milei aseguró que tardará "entre 18 y 24 meses" en bajar la inflación

El candidato presidencial de La Libertad Avanza aseguró que el plan de convertibilidad "tardó eso", pero debido a los "desastres" y "desequilibrios" del actual gobierno, su baja no será "enseguida".

A cuatro días de las elecciones nacionales, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, estimó que tardará "entre 18 y 24 meses" en bajar la inflación. Aseguró que el plan de convertibilidad "tardó eso", pero debido a los "desastres" y "desequilibrios" del actual gobierno, su baja no será "enseguida". A su vez, confirmó que en caso de ganar las elecciones va a eliminar el Banco Central. “Para bajar la inflación tardas entre 18 y 24 meses. La convertibilidad tardo eso. Nosotros queremos eliminar el Banco Central, eso vulgarmente se llama dolarización. En realidad en dólares es como líquidas el Banco Central, después la moneda elegis la que se te dé la gana”, señaló Milei por la mañana en Radio La Red. Sobre los efectos de implementar su programa económico, el libertario explicó: “Cuando vos haces algo así, la oferta y demanda de dinero quedan igualados entonces no hay pérdida del poder adquisitivo del dinero. Se termina la inflación". Aunque "como vos tenes un rezago de todos los desastres que hiciste y todos los desequilibrios que acumulaste, no para enseguida”.