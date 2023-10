Un general del Ejército de Israel advirtió: “Los terroristas no sólo asesinan a israelíes, también a civiles en Gaza”. El conflicto podría extenderse si el grupo terrorista Hezbollah se une al combate.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, dijo que “en las últimas 24 horas, las FDI demostraron, una vez más, que los terroristas en Gaza no sólo asesinan a israelíes, sino que también asesinan a civiles en Gaza”, en referencia al ataque al hospital Al Ahli del martes.

“Las FDI han confirmado y demostrado que fue un cohete de la Yihad Islámica el que alcanzó el hospital de Gaza ayer”, dijo.

También agregó que la guerra contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza no será corta, especialmente si el grupo terrorista Hezbollah se une más a los combates, reportó The Times of Israel.

A su vez, acusó a Hamas de “luchar como animales” tras las masacres del 7 de octubre, cuando la organización terrorista irrumpió a través de la cerca que separa Gaza del sur de Israel y atacó varias poblaciones.

“Trabajamos de acuerdo con las reglas. Todos estamos enojados, pero usamos la cabeza. Luchamos con determinación y seguimos siendo humanos, a diferencia del otro bando, que lucha como animales”, aseguró a las tropas durante una charla en la base aérea Tel Nof de la Fuerza Aérea de Israel.

“No será breve, y es posible que incluso necesitemos ampliar [los combates], si se suma otro enemigo. Pero sabremos cómo expandirnos”, afirmó, en referencia a los ataques de Hezbollah desde el Líbano.

Por otra parte, Israel dijo el miércoles que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, por primera vez en 10 días de sitio del territorio.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que se aprobó la decisión por pedido del presidente estadounidense Joe Biden, quien se encuentra en el país. Dijo que Israel “no impedirá” entregas de agua, alimentos y medicamentos mientras se limiten a los civiles en el sur de la Franja de Gaza y no sean para milicianos de Hamas.

Al llegar a Israel, Biden abrazó a Netanyahu y más tarde dijo que la explosión del hospital del martes no parecía ser culpa de Israel. “En función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no ustedes”, dijo Biden a Netanyahu en declaraciones ante la prensa.

Poco después de la llegada de Biden, los ataques de cohetes palestinos sobre Israel se reanudaron tras 12 horas de receso. Los ataques aéreos israelíes sobre Gaza también continuaban el miércoles.

Tras la explosión en el hospital, Jordania canceló un encuentro con Biden, el rey Abdalá II de Jordania, el presidente palestino, Mahmud Abás, y el presidente de Egipto, Abdul Fatá El Sisi. Ahora Biden sólo visitará Israel, según un funcionario de la Casa Blanca.

La guerra entre Israel y Hamas está “llevando la región al límite”, indicó en la televisora estatal el ministro jordano de Exteriores, Ayman Safadi.

El ejército israelí ofreció una conferencia de prensa el miércoles en la que expuso sus argumentos sobre por qué no era responsable de la explosión en el hospital del Al Ahli. El contraalmirante Daniel Hagari, portavoz jefe de las fuerzas armadas, dijo que sus fuerzas no estaban disparando en esa zona.

En su lugar, dijo Hagari, un radar israelí confirmó una ronda de cohetes lanzada por el grupo palestino Yihad Islámica desde un cementerio cercano en ese momento, en torno a las 18:59. Videos independientes del lugar mostraban que uno de los cohetes se había precipitado desde el cielo, dijo.

El cohete malogrado cayó en el estacionamiento fuera del hospital. Si hubiera sido un ataque aéreo, ahora habría un cráter en el lugar, afirmó, pero en lugar de eso la deflagración procedía de la cabeza del cohete fallido y el combustible que no había gastado su sistema de propulsión.

El ejército israelí también publicó una grabación que según dijo era de dos milicianos de Hamas hablando de la explosión, en la que las personas decían que se creía que era un lanzamiento fallido de Yihad Islámica y que la metralla parecía ser de armas de la milicia, no israelíes.

Hagari dijo que el país compartiría su información con autoridades británicas y estadounidenses y cuestionó la cifra de muertos que ha dado el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamas.

Desde el inicio de la guerra, unos 450 cohetes disparados a Israel por grupos milicianos han caído en Gaza, según el ejército.