Nicky Jam anuncio que se retira de la música

El cantante le comunicó a sus fans a través de las redes sociales que se retira de la industria musical.

Nicky Jam, el cantante puertorriqueño de 42 años, anunció a través de su cuenta de Instagram que se retira definitivamente de la música acompañado de un gran anuncio. "Mi gente pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación … coming soon Mi última Gira Global , y mi Último Álbum Los Amo", indicó el músico. La publicación automáticamente se llenó de comentarios de amor hacia la eminencia del reggaeton: "Aun estas joven pa retirarte, amamos tu música ”, “LEYENDA”, Una de las historias de vidas mas chimbas eh inspiradoras que hay... y yo que soy difícil de sorprender y admiro a pocos... que leyenda sos parcero!!! @nickyjam ". De esta manera el intérprete de “Travesuras” no solo contó la novedad de su retiro, sino que además adelantó que se viene una gira mundial en la que tocará todo el repertorio de su carrera y también presentará su último disco. En el clip que compartió en su Instagram se pueden ver algunas imágenes de la biopic "Nicky Jam: un ganador", con algunos de los momentos más importantes de su carrera y los premios que ganó que lo consagraron como leyenda del reggaetón puertorriqueño. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjam) Quién es Nicky Jam A los 14 años, Nick Rivera Caminero, comenzó su carrera artística. En aquel momento, firmó su primer contrato a través del cual lanzó su primer EP, Distinto a los demás. Luego, en 1990 conoció a Daddy Yankee y formaron "Los cangris". Luego de 14 años, tomaron caminos separados, convirtiéndose los dos en los máximos exponentes del reggaetón. A partir de la segunda década de los 2000 volvió a lanzar su carrera apuntando a la fama internacional lanzando "El perdón" junto a Enrique Iglesias. Luego, en su último álbum, llamado "Fénix", compartió con todos sus artistas favoritos: Daddy Yankee, El Alfa, Cosculluela, Arcángel, J Balvin, Wisin, Sean Paul y Plan B, entre otros. Sobre las presentaciones de su ultima gira no hay fechas confirmadas, pero sus fans ya presienten que será increíble ya que será la ultima vez sobre el escenario demostrando su talento y contagiando su energía, su flow.