Los argentinos que no van a votar nunca más

El país salvaje aparece todos los días. No tiene oposición. Y le toca a cualquiera en cualquier momento.

Por Héctor Gambini

Para Clarín

El 15 de agosto pasaban las PASO y un ministro de Kicillof se indignaba porque en las bases de la Antártida había ganado Milei: “Se van a tener que quedar en la Antártida”, amenazaba.

Mientras él hablaba, Víctor Bustos (48) salía a defender a una vecina de Llavallol cuando la robaban. Lo mataron de un tiro.

Ese día también robaron y mataron a Daniel Curotto (60), en Villa Adelina. Iba con su mujer, hablando de su sueño de irse a vivir a las sierras de Córdoba.

El 20 de agosto, Massa viajaba a Estados Unidos para negociar desembolsos del FMI mientras en Isidro Casanova cinco adolescentes le hacían un robo piraña a Fabián Aguirre (37) en la puerta de la casa de sus suegros. Le dispararon. Murió.

El 27 Massa, ya con fondos liberados para el Plan Platita, anunciaba bonos de $30.000. A César Ortega (66) le tocaba cobrar pero no lo hará nunca. Estaba en José C. Paz visitando a un amigo cuando quisieron robarle el auto que usaba de remís y lo mataron de un tiro.

El 3 de septiembre había una puja en la CGT entre quienes pondrían plata para Massa y quienes se arrimarían a Milei.

Ajeno a esa interna peronista, Omar Belardinelli, de 79 años, moría de un infarto en Lobos -el pueblo de Perón- mientras ladrones lo golpeaban y lo ataban con cables a su cama. Omar era la debilidad de sus nietas.

El 7, Cristina Kirchner presionaba en el Senado para tratar los pliegos de 74 jueces justo mientras asesinaban a Arnoldo Díaz (70) en Remedios de Escalada.

Arnoldo fue a defender a su esposa, operada de la cadera, de un ladrón que se les metió a la casa. El asaltante le dio ocho puñaladas. Quedó una foto de él con su mujer donde se lee: “Locamente enamorados”.

El 16 de septiembre, el kirchnerismo insistía con aprobar el pliego de la jueza preferida de Cristina, Ana María Figueroa. En Isidro Casanova asesinaban a Carlos Coronel (54) para robarle la moto.

El 26 había temor de que Chocolate, el puntero de las tarjetas truchas, se fugara tras el fallo de dos jueces que, en vez de investigarlo, lo defendían.

En Ituzaingó asesinaban a Ariel Charrutte, de 35 años, que quiso defender a un vecino a quien le robaban la moto en la vereda. Ariel tenía tres hijos.

El 30 de septiembre renunció Insaurralde, fotografiado en el yate Bandido.

Los vecinos de una verdulería de Mar del Plata veían el escándalo del champán y la opulencia cuando José Di Meglio (71) fue a cerrar el negocio. Ladrones lo sorprendieron y lo maniataron mientras iban por su esposa. José no aguantó el momento. Murió de un infarto.

El 1° de octubre bajaban los carteles de Insaurralde candidato a concejal en Lomas y asesinaban allí mismo al comisario Gustavo Romero (43) para robarle la moto.

El 7, Jésica Cirio negaba por TV que Insaurralde le hubiera dado 20 millones de dólares por su divorcio justo cuando Thiago Galván caminaba por González Catán. Lo mataron para robarle el celular.

“Titi”, como le decían, estudiaba y hacía repartos en bici los fines de semana para ayudar a su familia. Sólo tenía 16 años.

El 11 de octubre, el dólar pasaba los 1.000 pesos y Leonor Morales (67) dejaba a su nieta en una casa, también en González Catán. La mataron para robarle el auto.

El 12 se conocía la inflación del 12,7% casi al mismo tiempo en que Alfredo Paniagua (50) salía a defender a un vecino asaltado en Villa Celina. Lo mataron de un balazo en el estómago. Dejó tres hijos.

Un rato después, Leonardo Mendoza (32) era asesinado en Castelar por ladrones que le robaban la moto. La bala le perforó un pulmón. Leonardo era gendarme.

La Argentina salvaje gestiona cada día su tragedia de país roto. No discute. No tiene oposición. Se lleva gente que no vuelve nunca más.