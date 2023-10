Rossi afirmó que hay "muchas expectativas" en UxP de hacer una "muy buena elección" el domingo

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) sostuvo que "si hay balotaje, seremos una de las dos fuerzas que compita".

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó hoy que ese espacio llega a la elección presidencial del domingo con "muchísimas expectativas" de hacer una "muy buena elección", al tiempo que advirtió que la propuesta del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es un "regreso al pasado".

"Llegamos a esta primera vuelta con muchísimas expectativas. Vamos a hacer sin duda una muy buena elección", dijo Rossi esta mañana, en declaraciones a la radio online Futuröck y a Splendid AM 990.

Paralelamente, sostuvo que "si hay balotaje, seremos una de las dos fuerzas que compita. Habrá que ver la lógica que se impone en ese escenario. La lógica de Milei, como la de (Patricia) Bullrich (la candidata de Juntos por el Cambio) es de odio, con metáforas notablemente violentas y agresivas por parte de ambos".

Al referirse puntualmente a la propuesta electoral de Milei, Rossi evaluó que "es un regreso al pasado, son todas decisiones que van en el sentido de un modelo económico que ya ha fracasado" y agregó: "Reivindica a (el expresidente Carlos) Menem cuando dice 'ojalá pudiese tener los indicadores de él' y esa etapa fue de una quiebre generalizado de la economía y terminó en un estallido social".

Al respecto, el candidato de UxP recordó que la administración de Menem terminó con "más del 20% de desempleo" y a "nosotros nos ha costado muchísimo recuperar empresas" y cuestionó ese "concepto de achicar el Estado y privatizar todo lo que puedan privatizar".

Por otra parte, al volver sobre la propuesta del líder de La Libertad Avanza, criticó que "quiere romper relaciones con todos y ahora le agregó al Vaticano".

"Dice que va a sacar a Argentina de los Brics, ni (Jair) Bolsonaro (expresidente de Brasil) hizo eso", advirtió el jefe de Gabinete y añadió: "Tampoco quiere relaciones con Rusia, China y Brasil. No sé cómo se quiere insertar al mundo de esa forma, ¿A quién van a vender? No todo lo hace Estados Unidos. Es un proyecto antiguo que no tiene ninguna sustentabilidad".

Para Rossi, la propuesta de LLA es además "profundamente anti religiosa".

"Tiene una mirada anti religiosa, las mismas religiones te dicen que ames al prójimo, él no lo quiere hacer, ¿Queremos vivir en una sociedad donde los padres estén liberados de hacerse cargo de sus hijos? ¿Dónde se venden órganos?", enfatizó.

Sobre la campaña que desarrolló UxP, Rossi evaluó que "durante este tramo" las propuestas de Sergio Massa "han conseguido mayores niveles de consenso".

"Sergio es quien se ha mostrado como el candidato más sólido, el que más propuestas ha hecho. Se ha presentado como el presidente de los trabajadores y hemos tomado medidas en beneficio de los trabajadores", analizó.

Por último, Rossi consideró que el domingo "se pone en juego un modelo de sociedad".

"Una sociedad sentada sobre una cantidad de valores frente a una sociedad donde te proponen el sálvese quien pueda. La Argentina se ha construido sobre valores de solidaridad y nosotros reivindicamos esos valores. Y sabemos que no somos propietarios absolutos de ellos, por eso Sergio plantea un Gobierno de unidad nacional", concluyó.