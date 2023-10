Coti Romero se borró el tatuaje que le había dedicado a El Conejo

La ex “Gran Hermano” decidió quitarse de su cuerpo una frase en honor a la historia de amor con su ex.

Después de una ruptura muy pública y varios impasse en el set del Bailando 2023, Coti Romero demostró una vez más que su historia con Alexis “Conejo” Quiroga no tiene retorno. El desplante final contra su expareja, tuvo lugar en horas de esta tarde, cuando publicó un par de videos donde le dice adiós a su último recuerdo de él.

Se trata de una frase que a principios de este año, la influencer se tatuó en la parte trasera de su pierna y que reza “I will not let go of your hand” (Nunca te soltaré la mano), y que por aquellos días, aseguró que nunca se lo borraría: “Si nos llegamos a pelear, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”. A la vuelta del presente, todo indica que decidió cambiar de opinión.

Entre risas y muy nerviosa, la streamer se hizo acompañar a una reconocida clínica estética con una amiga, quien documentaba todo el proceso de remoción a láser. Incluso, aprovechó la visita al lugar y también decidió borrar un diseño de una libélula en líneas rojas que tenía en la mano.

A pesar de sus gestos de miedo y cierta incomodidad, Coti luego escribió sobre el video que esta técnica no genera ningún tipo de dolor y la recomendó ampliamente. Por tanto, es posible creer que este procedimiento fue posible por medio de un canje, que resultó muy favorable para todas las partes involucradas.