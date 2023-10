"El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí hacer un diagnóstico temprano"

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama desde la Fundación Mujer realizaron diversas actividades especiales en Plaza Libertad, donde se tomaron turnos para realizar controles gratuitos.

Delia Raab, en representación de la Fundación Mujer, habló con Noticiero 7 sobre la importancia de llevar conciencia a la sociedad sobre la prevención del cáncer de mama y la importancia de los controles para detectar casos de forma temprana.

“El cáncer de mama ocupa el primer lugar entre la población femenina. Y en Argentina, lo más grave no es que se detecten 20 mil nuevos casos por año, si no que mueres 5.000 o 5.500 casos por año. Es ahí donde apuntamos, porque, si bien es un cáncer que no se puede prevenir, sí se puede hacer un a detección temprana que facilite una curación usando todo tipo de herramientas que tenemos a disposición”, remarcó Raab.

A su vez, destacó: “toda esta actividad la estamos ahciendo de forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Provincia y la Dirección de Salud de la Municipalidad, por lo que estamo dando turnos para que en los días siguientes esta unidad móvil oueda ir a distintos centros de salud periféricos, de manera que tengan influencia en distintos barrios”.