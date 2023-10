La abogada de Aníbal Lotocki habló tras la detención: “Lo que le hicieron fue un acto de traición”

Ileana Lombardo se acercó a la alcaidía de Villa Lugano para ver a su defendido, pero no se lo permitieron. En diálogo con la prensa detalló la situación judicial del médico.

Este jueves, Ileana Lombardo, la abogada de Aníbal Lotocki, habló de la situación judicial del médico a un día de su detención. “Fue un acto de traición”, denunció.

Minutos después de las 16, Lombardo se acercó a la alcaidía de Villa Lugano, ubicada en Madariaga y General Paz, donde se encuentra detenido el polémico médico. “Vine a verlo, pero no pude. No sabíamos el horario, empezamos a llamar por teléfono y como no nos atendía nadie vinimos”, explicó la letrada.

Consultada acerca de la estrategia, negó rotundamente la posibilidad de una excarcelación. “No la podemos pedir porque lo que sucedió y derivó en la detención es la revocación de una excarcelación que tenía Lotocki en la causa del fallecido Zárate con una resolución de la Cámara que fue un acto de traición”.

Respecto a su denuncia, precisó: “Nosotros fuimos a una audiencia en la que se debatía otro tema, que era la negativa de detención de un pedido que había hecho el señor (Raphael) Dufort, que Schlegel lo denegó, y entonces se apeló y recurrió a Cámara. Y la Cámara no resolvió sobre ese pedido de detención, sino que resolvió en otra causa que es la de Zárate”.

Además, señaló que no tenía jurisdicción para hacerlo. “La detención de Lotocki no sé si es ilegal, pero es cuestionable. Y nosotros la vamos a impugnar, obviamente”. “Todo esto sucedió muy rápido, porque nosotros fuimos a la audiencia y a la hora salió la resolución. Todavía estábamos en un bar tomando un café. Lo cual nos da la pauta de que esa resolución ya estaba hecha”, remarcó.

Cabe recordar que Lotocki se entregó ante la Justicia este miércoles, luego de que la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenara su detención. El médico permanecía en una penitenciaría de La Plata, pero en las últimas fue trasladado a la alcaidía de Villa Lugano, recinto en el que cuentan con lugar para alojar presos.