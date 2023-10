“Se enamoró de Wanda”: la decepción de Tamara Báez con L-Gante después de todo el apoyo que le dio

La joven se mantuvo leal al cantante en sus días de encarcelamiento, ahora estaría alejada de su expareja por su repentina cercanía con la empresaria.

Los planes de reunificación familiar que Tamara Báez tenía luego de la excarcelación de L-Gante volaron por los aires con el sorpresivo arribo de Wanda Nara a la Argentina. Su nuevo proyecto musical de la mano con el cumbiero, que justifica cada vez más su acercamiento, sería razón suficiente para que la influencer no quiera saber nada con este par.

Así lo aseguró el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo radial Mitre Live (Radio Mitre AM 790), quien entre detalles expuso la interna existente entre Tamara y su expareja: “El plan de Tamara era que Elián sea liberado y comenzar desde ahí una nueva etapa de pareja, que ahora se ve en jaque con la llegada de Wanda. L-Gante está enamorado de Wanda y ella no de él”.

El locutor informó que las aspiraciones de Tamara en algún momento fueron correspondidas por Elián, dado el apoyo incondicional que ella le brindó durante sus días encarcelado. “Las intenciones de Elián era retomar una vida familiar con la reconciliación incluida con Tamara pero el arribo de Wanda modificó sus planes y está claro, apenas ella llegó a la Argentina se vieron”, explicó.

Sin embargo, el único dato que hasta el momento no trasciende con claridad, tiene que ver con la relación actual entre L-Gante y Tamara. Se cree que pudo haber una fuerte discusión entre ambos, pero hasta el momento todo queda entre supuestos.

En los últimos días, surgieron nuevos rumores de una crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Las versiones se desataron luego de que la mediática se mostrara sin su anillo de matrimonio y disfrutara de la noche porteña junto a L-Gante.

Harto de las especulaciones y trascendidos, el delantero del Galatasaray decidió dar su versión de los hechos. En un posteo reunió fotos del agitado fin de semana en Argentina, donde se refirió a la relación de su esposa con el referente de la Cumbia 420.

“Random Week in Buenos Aires, Argentina”, escribió. “Exámenes médicos. Shooting. Grabación videoclip 15 Horas. Gym en casa. Relax con mate y facturas. Etc, etc, etc…”, precisó junto a un emoji de enamorado arrobando a la madre de sus hijas.

Días atrás, Ana Rosenfeld habló del vínculo que une a la empresaria y al músico. Al aire de Intrusos (América), la letrada aseguró que la cuestionada amistad entre la empresaria y el cantante es muy real.

Allí admitió que, ante la escalada de rumores, encaró a su clienta y amiga: “Yo hablé con Wanda y le pregunté ‘¿vos en algún momento hablaste de algo que me estás diciendo que no existe?’, y ella me dijo ‘No, Ana, yo tengo una excelente relación con L-Gante, hacemos cosas juntos’”.