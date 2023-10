La indignación de Estefi Berardi tras sufrir las consecuencias por la especulación de precios

La panelista compartió que no pudo adquirir un servicio debido a la situación económica que enfrenta el país y dejó ver su enojo al respecto.

A pocos días de las elecciones presidenciales, en medio de un complejo panorama económico, Estefi Berardi compartió su indignación por la especulación de precios que imposibilitan el acceso a materias primas, compras de pasajes e incluso, servicios. En este contexto, la panelista contó su experiencia a la hora de querer instalar un aire en su propiedad por la falta de materiales.

Todo comenzó cuando en el programa “Poco correctos” cuya conducción está a cargo de el Chino Leunis y el Pollo Álvarez, se hablaba sobre los cierres de campaña que encabezaron los candidatos presidenciales. “Yo estoy pensando en la economía el lunes”, dijo uno de los conductores.

“Es un tema que no puedo dejar de pensar. Lamentablemente con las PASO y con lo que vaya a suceder el domingo sea quien sea el presidente o la presidenta, la economía va a cambiar para mal”, sumó Álvarez a continuación.

Acto seguido, Berardi no pudo evitar manifestar su preocupación por la situación económica actual que atraviesa el país debido a la especulación de los precios a base dólar y la inflación del 12,7 % correspondiente a septiembre. “Chicos, perdón, voy a decir algo super grave, quiero instalar un aire acondicionado y no me venden los materiales”, reveló Estefi.

Entonces, María Belén Ludueña le respondió: “Porque no hay precio”. “Exactamente”, adhirió la panelista, preocupada, quien luego contó: “Mi hermana no consigue pasajes de micro para venir a fin de año, no te venden”. Al oír la experiencia de Estefi, Leunis sumó que él también está realizando una obra y a la hora de comprar unos perfiles, tuvo inconvenientes: “Me dijeron ‘hasta después de las cuatro de la tarde no te podemos pasar precio porque como es acero y demás’”. “¿Viste? Es tremendo esto”, concluyó Berardi, enojada.