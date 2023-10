Gwyneth Paltrow dice que el dinero no la motiva y desaparecerá de la vida pública

La ex actriz explicó que no está interesada en el dinero y que después de vender su compañía planea desaparecer de la vida pública.

Gwyneth Paltrow tomó la decisión de dejar la industria cinematográfica de Hollywood para darle impulso a su empresa Goop, una compañía de estilo de vida que inició como un newsletter vía mail que mutó a un sitio web para finalmente convertirse en un emprendimiento de comercio electrónico manejado por esta celebridad que tiene un largo camino en el mundo del séptimo arte.

La ex intérprete de Pepper Potts en el Universo Cinematográfico de Marvel habló con Bastle y dijo que no está lista para vender su empresa. Además, advirtió: “Literalmente desapareceré de la vida pública. Nadie volverá a verme nunca más”. Aunque no cree que venderá Goop durante “unos años más”, motivo por el que podemos esperar tener más noticias de esta celebridad.

Gwyneth Paltrow

Hija de la actriz Blythe Danner y del productor Bruce Paltrow esta rubia debilidad de Hollywood admitió en más de una ocasión que nunca sintió placer a través de la fama aunque en el pasado se la vinculó románticamente con celebridades de la talla de Brad Pitt y Ben Affleck. Además, estuvo casada con Chris Martin de Coldplay y actualmente es la esposa del escritor y director Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow también dijo que el dinero nunca ha sido su motivación. “Nunca podría sentirme atraída por el tipo realmente rico… Y no tomo decisiones para generar valor de manera incorrecta”, compartió en esta conversación que sirve para conocer un poco más sobre las motivaciones y pasiones de esta mujer que supo conquistar al mundo entero desde distintos títulos como Shakespeare Apasionado, Pecados Capitales y El Talentoso Sr. Ripley.