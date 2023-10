"El Gobernador es imparable, pone toda su energía y a veces se excede, pero está bien"

La ministra de Justicia y Derechos Humanos Matilde O' Mill visitó los estudios de Radio Panorama y envió tranquilidad en torno al estado de salud del gobernador Gerardo Zamora, quien se encuentra internado en el hospital Regional.

Este viernes, la titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Matilde O' Mill, mantuvo un diálogo con Tiempo Para Compartir oportunidad en la que arrojó tranquilidad a la ciudadanía en torno al estado de salud del gobernador Gerardo Zamora, quien fue internado en el Hospital Regional por una afección de salud y se encuentra en observación.

En tal sentido, la funcionaria destacó que "el gobernador es imparable. Pone toda su energía todo el tiempo, a veces se excede y necesita tiempo para recuperarse. Pero está bien, en observación. No estamos hablando de nada grave".

O' Mill realizó en otro tramo de la conversación algunas consideraciones sobre la importancia de cuidar y valorar el sistema democrático. "No representa solo el hecho de elegir y ser elegido, sino muchos valores que tenemos que cuidar como sociedad. La democracia la tenemos que construir y cuidar todos los días porque las instituciones también deben ser respetadas y generar confianza. Hoy a quienes nos toca participar nos toca un gran desafío, apostar a la construcción democrática de Argentina, para que esos valores persistan por siempre".

Subrayó además que "somos argentinos y tenemos que ser parte de este país con mucho orgullo. Tendremos coyunturas como las actuales, difíciles, pero lo son en un aspecto como el económico y no cuestiones que no podemos superar. No nos van a opacar en toda nuestra existencia. Argentina es un país maravilloso y tenemos un futuro para construir, siendo responsables para hacerlo con mucho amor, porque la destrucción es fácil. Los discursos de odio, de quebrar, de romper, de dinamitar, son simples. Las grandes construcciones se hacen con mucho amor", dijo.

Finalmente, destacó que la logística de la elección del domingo se encuentra organizada y todo se encuentra dispuesto para el normal desarrollo de los comicios.