Cristina Kirchner viajará a Río Gallegos y se desconoce si estará en el bunker de Unión por la Patria

La Vicepresidenta despegará con destino al sur argentino, donde emitirá su voto el próximo domingo. Desde allí seguirá los resultados de las elecciones presidenciales.

La vicepresidenta Cristina Kirchner partirá esta tarde rumbo a Río Gallegos, Santa Cruz, ciudad en la que estará hasta el domingo para votar en el lugar donde tiene su domicilio legal. Se estima que arribe a media tarde al aeropuerto de la ciudad patagónica y se traslade directamente a su residencia en el barrio Jardín. A diferencia de lo que sucedió en la previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), no viajará junto al presidente de YPF, Pablo González, ni lo hará en el avión de la compañía -que ya se encuentra en el sur-, sino que se trasladará en una de las aeronaves de la flota presidencial.

De no haber un cambio brusco de planes, allí esperará los resultados de las elecciones el domingo a la noche. De momento se descarta, al igual que en el caso del presidente Alberto Fernández, cualquier posibilidad de que se presente en el búnker que Unión por la Patria tendrá en el barrio de Chacarita. “En principio no está previsto que lo haga”, explicaron a Infobae desde su entorno.

El lugar en el que votará Fernández de Kirchner es el colegio Dr. Julio Ladvocat, el mismo establecimiento en el que sufragaba el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. En ocasiones anteriores, la Vicepresidenta emitió su voto en la Escuela Primaria 19 “Comandante Luis Piedra Buena”, y siempre lo hizo en horas del mediodía. Luego se retiraba a su casa para esperar los resultados de la elección.

En esta ocasión será la segunda vez en los últimos 39 años en que CFK no competirá por ningún cargo electivo. Tuvo un impasse de dos años desde que dejó la Presidencia de la Nación en 2015 hasta que volvió a presentarse como candidata a senadora en 2017.

La decisión de no participar por ningún cargo electivo la comunicó la propia Cristina Kirchner en una audiencia pública en una de sus causas judiciales. En medio de un oom, desde su despacho en el Senado, dijo que no iba a participar de la competencia electoral para que no la acusaran de buscar fueros. Su decisión marcó un quiebre en la historia política del kirchnerismo, que tuvo la centralidad del debate público los últimos 20 años, desde el 2003 hasta hoy.

Si no regresa el domingo a la noche -no cierran la posibilidad pero lo ven improbable- es posible que lo haga el mismo lunes ya que la Cámara de Senadores retomará su actividad la próxima semana. Allí ya se habrá definido cómo será la conformación de la Cámara Alta a partir del próximo 10 de diciembre.

En medio de esa situación, el kirchnerismo decidió convocar a la Comisión de Acuerdos para dictaminar sobre 81 pliegos que envió el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. En total son 16 pliegos judiciales con destino en los juzgados de las provincias de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 65 restantes son ascensos a diferentes categorías de la Cancillería de la Nación.

La cita para la Comisión de Acuerdos -según dispuso la presidenta de la comisión la senadora Anabel Fernández Sagasti- es el próximo 25 de octubre a las 10:00 horas.

En el caso de los 16 pliegos que se buscarán debatir y dictaminar, hay dos que generan la mayor atención por estar ligados a figuras del kirchnerismo. El primero de ellos es el de Juan Rafael Stinco, a quien se le atribuye cercanía con Axel Kicillof. El otro pliego señalado es el de María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior y de estrecha confianza del actual ministro Eduardo “Wado” De Pedro.