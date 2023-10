Silvina Escudero contó que vende contenido para adultos y dio una muestra gratis en vivo

A partir de unas fotos eróticas que se filtraron de Anabel Cherubito, la panelista de Bien de Mañana mostró lo suyo

Son muchas las mujeres famosas alrededor del mundo que venden contenido erótico a través de distintas plataformas que son pagas, exclusivas para adultos y con las que se puede recaudar en dólares. A partir de que se filtraran unas fotos de Anabel Cherubito en la que luce desnuda y con lencería, en Bien de Mañana (El Trece) opinaron al respecto y Silvina Escudero aprovechó para confesar que ella vende imágenes de sus pies.

“A mí me pueden encontrar en OnlyFans. Yo publicito mis pies. Tengo página de pies”, dijo la bailarina y sorprendió a todos sus compañeros. “¡Factura con los pies!”, expresó Horacio Cabak, pero Josefina Pouso defendió a su compañera con un halago. “¿Pero no viste la elongación que tiene? Te muestra el pie y te lo pone al lado de la cara”, apuntó la periodista.

A partir de esta revelación, en el panel se preguntaron de qué se trata una suscripción a este tipo de plataformas y Escudero contó tienen “un mes” de duración desde que se abona la tarifa. “Ponele que te suscribís hoy a mi página de pies, podes ver todo mi contenido para atrás durante un mes”, explicó. E insistió con lo suyo: “Yo tengo mis seguidores de pies. Ellos quieren ver mis pies”.

En ese punto, Fabián Doman apuntó hacia su calzado. “Claro por eso viene acá tapada el pie, porque gratis no te lo muestra”, bromeó el conductor. “Eso, paguemos 15 dolaritos”, agregó el panelista Damián Rojo haciendo alusión a lo que cuesta suscribirse a la cuenta de alguna modelo en estas plataformas. “Chicos, les voy a mostrar mi pie”, dijo de pronto Silvina y comenzó a quitarse la bota plateada que calzaba en su pie derecho. Con mucha sensualidad y haciendo gala de su laxitud corporal, levantó la pierna y se fue quitando una media violeta, dejando poco a poco la planta del pie al descubierto.

“¿Lo vas a hacer gratis? ¿Eso es un contenido?”, arengaba Cabak, mientras Escudero proseguía con su faena. “Jodeme que hay gente que paga por esto...”, seguía apuntando el exmodelo, mientras alrededor de Silvina aplaudían por su osadía. Para finalizar apoyó el pie desnudo en relevé, la clásica posición del ballet y cerró su momento.

“Cotizan. Los pies cotizan. Y es un submundo, eh”, había dicho la bailarina en diálogo con Teleshow. “Yo no entendía. Estaba en otra empresa, terminé el año pasado, hice creo que seis meses. Y le pregunté a Cande Tinelli, que ella está en Only. A mí me gustan los pies, yo me los cuido. Empecé a interiorizarme. ¿Si yo te digo poné una foto sexy de tus pies, sabés cómo hacerlo? Ni idea. No sabía qué les gusta: la planta, el arco, el tobillo, los dedos. Y te tiro una frase: sock soft. Es como que le hacés un striptease al pie. Un video sacándote la media”, explicó sobre este fetiche.

“¿Sabés que las fotos más sexies que tengo me las saca Federico, mi marido? De hecho me dice: ‘Ahí no estás mostrando nada. Mostrá un poco. Ponete más de cola’. Le digo que quiero grabar en Tailandia; “Vamos”. En mi laburo él me re acompaña, me re banca. ‘Mientras vos te sientas cómoda con lo que vos mostrás, mostrá lo que quieras’, me dice”, reveló Silvina sobre cómo el contenido combina con su vida marital. “Las primeras fotos me las sacó Federico. Pero me decía: ‘¿Qué te saco? ¿De qué ángulo? ¿Qué gusta? No entiendo’. Fui descubriendo. Y tengo seguidores que también me siguen en Instagram entonces me dicen: “Hace más esto, hace más lo otro”, y me van guiando, porque yo sé muy bien vender lo sexy o lo que le gusta pero en todo mi cuerpo en general. Con los pies todavía estoy aprendiendo”, había confesado Silvina.