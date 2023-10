Impresionante video: un colectivero atropelló a una abuela de 84 años y a un cartonero

La mujer se encuentra internada en estado reservado, pero fuera de peligro. Se espera que el chofer, detenido horas después de la huida, declare durante este viernes.

Un impresionante accidente vial se registró este jueves por la tarde en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, donde un chofer de colectivo de la línea 242 atropelló a un cartonero y a una anciana de 84 años, y se dio a la fuga sin ningún tipo de remordimiento. No obstante, el colectivero fue aprehendido horas después y permanecerá detenido, como mínimo, hasta que brinde su declaración testimonial sobre lo ocurrido.

Fuentes judiciales precisaron que el hecho ocurrió sobre la avenida Guillermo Marconi al 3300, casi esquina Felipe Llavallol. La escalofriante secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el frente de un domicilio, y permite constatar la imprudencia que cometió el colectivero.

Cuando el reloj marcaba las 15.08, una señora que caminaba con bastón por la avenida Marconi se acerca a un cartonero que realizaba su recorrido por la calle. En ese momento, un peatón vestido con remera azul y pantalón negro se queda observando la situación sospechando que, posiblemente, la mujer podía ser víctima de robo. Pero al observar que el diálogo se desarrollaba normalmente, continuó su camino sin detenerse.

Acto seguido, una unidad de la línea 242 -perteneciente a la empresa La Cabaña- que circulaba por esa arteria pasa una camioneta que se dirigía en dirección contraria y embiste al carro perteneciente al cartonero. El impacto fue tan fuerte que también alcanzó a la anciana, que cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra la vereda.

Lejos de frenar, el colectivero siguió su camino y nunca reparó en el estado de las víctimas, según denunciaron los testigos del hecho. Horas después, el chofer identificado como M.A., de 45 años, fue detenido.

Hasta hoy al mediodía, la mujer atropellada, identificada como Blanca Melián, de 84 años, continuaba internada con pronóstico reservado en la clínica San Francisco, según confiaron fuentes judiciales a este medio. El cartonero, en tanto, no sufrió heridas de gravedad y se reincorporó por sus propios medios tras el impacto, tal como se puede observar en la filmación del hecho.

José Luis, hijo de la mujer atropellada, habló esta mañana con el canal de noticias TN y afirmó que su madre “está grave”. “Tiene un coágulo severo, perdió sangre de la parte derecha, la suturaron pero la sangre se fue al lado izquierdo, y está con respirador, esperamos si puede evolucionar”, detalló el hombre.

Luego de ver el video del accidente, José Luis consideró que el colectivero “es un inconsciente total, una persona que no puede manejar”. Y sobre esta opinión, argumentó: “Tenía espacio para pasar, podía mermar la velocidad, había un cartonero, que es una persona que dignamente estaba trabajando, y no le importó nada, se llevó todo por delante y no paró”.

“Sabés la salud que tenía mi mamá, me la rompió toda, tiene fracturas en las piernas y tres costillas fracturadas, aún así es una leona y está luchando por su vida”, concluyó el hombre.

La doctora Andrea Palín, titular de la UFIJ N° 9 del Departamento Judicial de La Matanza, imputó a M.A. por el delito de “Lesiones culposas graves” y ordenó que el chofer continúe aprehendido hasta que declare sobre lo ocurrido.