Atentado contra Cristina Kirchner: ordenaron abrir el celular de Gerardo Milman

Marcos Aldazabal, abogado de la vicepresidenta, aseguró que es una burla a la Justicia por parte del diputado de Juntos por el Cambio ya que se trata de un dispositivo que se compró después del ataque y donde no van a encontrar nada.

En el marco de la investigación por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, ordenaron la apertura del celular de Gerardo Milman. En referencia a ello, Marcos Aldazabal, abogado de la vicepresidenta, aseguró que es una burla a la Justicia por parte del diputado de Juntos por el Cambio ya que se trata de un dispositivo que se compró después del ataque y donde no van a encontrar nada. Para el abogado, la medida dispuesta por la jueza María Eugenia Capuchetti es tardía debido a que "no solo no se va a encontrar nada en este celular, si tenemos la esperanza que en otros, pero además hasta acá hubo un engaño manifiesto de Milman porque el celular, cuando la Cámara Federal ordenó que se secuestren los celulares, él lo aportó directamente". Además, Aldazabal detalló que "anteriormente a raíz de la información que aportaron ciertas compañías telefónicas que recabó la fiscalía, el celular que aportó Milman primero que es uno que no tenía al momento del atentado y es un modelo que no existía en ese tiempo". "Seguro que no van a encontrar nada en el celular del momento del atentado e incluso hay un tercer elemento es que el Iphone 14 es un teléfono que las maquinarias disponibles para la compañías de celulares no lo pueden abrir sin tener la contraseña cosa que Milman no dió", manifestó el abogado de la vicepresidenta. Incluso Aldazabal manifestó: "Si hay otros dos celulares que si tenía milman al momento del atentado los cuales todavía no fueron secuestrados".