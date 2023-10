"Le pedí aunque sea $100, pero me dijo que no": la dura declaración del denunciante de "Chocolate" Rigau

El testigo, quien pasaba la noche en el cajero automático, declaró que presentó una denuncia ante la Policía contra el miembro del PJ que se encarga de la movilización de votantes, porque este se negó a prestarle asistencia.

El hombre que denunció a Chocolate Rigau ratificó ante la Justicia la primera declaración que hizo, la cual permitió detener al puntero del PJ. En este marco, aseguró que lo denunció porque no le quiso dar $100.

“Yo le pedí, aunque sea $100, pero me dijo que no tenía nada. Me dio bronca, primero pensé en pegarle, pero después fui directamente y le avisé al de la garita de la plaza”, declaró ante los investigadores del caso Alfredo, el hombre sin techo que dio su testimonio en Somos Buenos, TN.

El denunciante, identificado como Alfredo Hernán González, de 34 años, vive en situación de calle y solía dormir en el cajero de la calle 7 y 54, donde Chocolate Rigau sacaba el dinero de las 48 tarjetas que tenía en su poder.

“El día que agarraron a Chocolate, yo estaba ahí descansando y vi que iba para todos los cajeros, le pedí para comer y me dijo que no tenía nada. Me calenté y me fui para la garita y lo agarraron con un montón de plata. Yo le grité ‘ah viste tránsfuga’”, agregó en su declaración.

A su vez, agregó: “Pensé ‘¿tantas tarjetas va a tener?’, y era que estaba robando. Yo le pedí aunque sea $100, pero me dijo que no tenía nada. Me dio bronca, primero pensé en pegarle, pero después fui directamente y le avisé al de la garita de la plaza”.

En la misma declaración, detalló que estuvo “entre cuatro y cinco horas dentro del cajero” y que tenía tarjetas con y sin plata.