Mitos y verdades sobre el proceso de selección actoral para producciones audiovisuales.

Por Pablo Argañarás. Lic. en Cine y Televisión

En la preproducción de un proyecto audiovisual, la conformación de un elenco (cast, en inglés), es uno de los procesos de mayor importancia. De esta selección de actores dependerá la producción de la futura película. Desde la difusión, pasando por la campaña de marketing y hasta el presupuesto a utilizar, gran parte de las decisiones que se tomarán a posteriori se sustentan en la elección de los actores.

El casting es una etapa que conlleva un trabajo minucioso y especializado. Quien se encarga del mismo es el director de casting. De él dependerá la atinada selección de actores para llevar a cabo los papeles esbozados en el guión del futuro proyecto audiovisual.

Hay varios mitos que están instalados sobre este proceso. El más común es el de creer que en la selección de actores quedan aquellos intérpretes que son los "mejores". Nada más falaz que este mito. En los casting no quedan los mejores actores sino aquellos cuyos perfiles se están buscando. Por ello siempre es recomendable para los actores que se presenten y audicionen. Nunca se sabe los perfiles de actores que el director está buscando para su proyecto.

El scouting se efectúa mediante la búsqueda de perfiles físicos de las personas que se presentan a audicionar. El pysique du role, denominación francesa que indica físico del rol, se denomina a la característica física que deberán tener los actores que aspiren a los roles buscados. Cuando el casting se realiza en función del pysique du role, se lo efectúa creyendo que lo más atinado es sustentar la búsqueda de las personas para representar a los personajes basándose en que los actores se parezcan físicamente a los rasgos buscados en los perfiles de cada rol. De esta manera, si un personaje es un joven alto, morocho y de nariz aguileña, seguramente al presentarse alguien con éstas características físicas tendrá ventaja sobre otro que no posea estás particularidades en su fisonomía.

En países con una industria del trabajo audiovisual, al proceso de casting lo llevan a cabo empresas que están dedicadas a brindar estos servicios para las productoras de contenido. Allí, los actores poseen representantes, quienes se encargan de organizar las audiciones de sus representados. Esto conlleva a un profesionalismo a la hora de hacer castings, y a qué sea una mecánica útil y muy común. Se estudian técnicas específicas para ello y hay todo un movimiento de negocios, lobbies de por medio, que hacen que tal o cuál representante tenga más peso que otro y con ello mueva el mercado de actores y actrices en cuanto a sus cotizaciones de caché.

En nuestro país a las pruebas actorales las efectúa generalmente la misma productora que llevará a cabo la película. A lo sumo se contratará gente para éste único fin, el de selección de actores, para proyectos en particular y para los papeles secundarios, bolos y extras, ya que los papeles principales se los otorgan a actores que "traccionarán" público. Los intérpretes ya conocidos y famosos son los que "cortan tickets" de entrada a salas de cine y los que "palanquean audiencia". Por ello muchas veces se da también que la calidad actoral de productos audiovisuales las otorgan las segundas y terceras líneas de actores y no las estrellas. A no confundir fama con talento… En ocasiones no van de la mano estas cualidades de los actores.

Hablando desde lo ideal, a los actores nadie los elige, sino que van decantando su suerte a medida que audicionan. A la larga, de tanto ejercitar lo actoral en los castings, terminarán siendo seleccionados por sus aptitudes y porque también en algún momento se dará la feliz coincidencia entre la búsqueda de ese físico de rol adecuado.

Este proceso también está bastardeado y “pululan los chantas” que prometen "el oro y el moro" a los aspirantes a los roles de la futura película. Sacar ventaja de situaciones de poder no es solamente un defecto del cine sino de la sociedad en general. Los casting se prestan para ello, ya que sobran aspirantes para los escasos papeles a cubrir. Lo bueno es estar preparado desde la práctica actoral y saber que siempre todo se generará por prepotencia de estudio y trabajo. Las carreras actorales se sostienen por trabajo duro, estudio y preparación constante. La suerte ayuda pero no cultiva carreras actorales.