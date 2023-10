Tomás Holder quedó sentenciado en el Bailando por los votos de sus propios compañeros

El ex Gran Hermano no es bien visto en el programa de Marcelo Tinelli y las demás parejas se lo hicieron saber.

Para esta noche, las figuras tuvieron que nominar a otra pareja, y de esta manera, la que más votos obtenga, quedaría sentenciada. Con esta nueva modalidad, fue el equipo de Tomás Holder el elegido por sus compañeros, con un total de 7 votos.

En su mayoría, los participantes que votaron al influencer, aseguraron que no estaba comprometido con la pista e incluso que debido a sus problemas de salud mental, no era lo mejor para él estar en el certamen.

Sin embargo, hubo excepciones, como en el caso de Lola Latorre, que argumentó: "Por una cuestión de afinidad y porque además, en un programa de televisión me bardeó a mi y a mi familia entonces no me gusta. Voy a defender siempre a mi familia, sobre todo a mi mamá que es muy protectora conmigo. Lamento mucho el momento que estas pasando Tomi, pero mi voto es para vos”.

Por su parte, Holder y su equipo decidieron votar a la pareja de Martín Salwe y Milett Figueroa, que también recibieron una gran cantidad de votos ya que a los demás participantes, incluido el ex Gran Hermano, no les agradó la actitud de la peruana hacia su compañero.