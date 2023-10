Charlotte Caniggia disparó contra Coti Romero: "Vengo a sacarle la careta a una falsa"

Sin pelos en la lengua, Charlotte Caniggia utilizó el recurso de poder "elegir" a alguien para la sentencia.

En la noche de este viernes, el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli tuvo un destacado condimento: las parejas de baile podían votarse para ir a la sentencia entre ellas, por lo que no tardaron en aparecer las indirectas y el picante de siempre. Cuando fue el turno de Charlotte Caniggia, la mediática pasó al frente y sostuvo: "Yo vengo a sacarle la careta a una falsa", ante la mirada atónica de Tinelli y de todo el estudio. "Se picó el programa", dijo el conductor, tras lo cual la hija de Mariana Nannis: "Te voy a contar una pequeña anécdota, hace poquito pensé que era copada y me mandó al frente acá en el programa, una re falsa total, yo voto a la falsa de Coti". Luego llegó el momento de Coti y la rubia decidió aclarar lo que pasó: "En realidad no me contó a mí, lo dijo abiertamente en un momento, y cuando yo fui al streaming en un momento conté y de repente empezaron a hablar acá y yo digo 'chicos no me quemen, no lo digan', de hecho le mandé un mensaje a Ángel (de Brito) y le dije 'yo a la gente que quiero la voy a proteger y yo a Charlotte, aunque diga que soy falsa, la quiero y me parece un personajazo".