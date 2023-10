Ángel de Brito estalló de bronca contra Zaira Nara: los motivos

El conductor de LAM se enojó con la modelo porque no le gustó sus dichos respecto al jurado del Bailando 2023.

En ausencia de Pampita por compromisos laborales, Zaira Nara fue parte del jurado del Bailando 2023 y, a pesar de pegar buena onda con los que puntúan a los participantes, en las últimas horas hizo declaraciones que no cayeron del todo bien, en especial, en Ángel de Brito. Con sus dichos, la modelo pareciera haberse puesto un escalón más arriba que sus compañeros: “Yo no soy jurado, soy conductora, a mí me dan ganas de hablar. Pero no podría porque es muy sacrificado. Te ataca todo el mundo estando ahí. Igual Caro dijo que a ella le pasó al principio, la atacó todo el mundo, y después una vez que ya está y pasas a ser novedad, calman”. Luego agregó: "Si sos un poco sensible... te dan. A mí por momentos no me importaba, pero después salís y te preguntan. Si fue solo estar un ratito ahí, la pasas bárbaro, porque la verdad que está bueno. Pero te tenés que fumar varias". El video de sus declaraciones se hizo viral y De Brito apuntó sin pelos en la lengua contra la hermana de Wanda: “Y a esta ¿qué le pasa?” . Al momento, la modelo no ha vuelto a referirse al tema. Hace algunas semanas, le preguntaron a Ángel de Brito a quién prefería entre Paula y Zaira y eligió a Chaves. Cabe recordar que ellas eran amigas y, por la relación que la modelo sostiene con el polista Facundo Pieres, Paula dio un paso al costado en la amistad que tenían ya que el actual novio de Zaira es su ex.