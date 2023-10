La Aduana descubrió a un hombre que intentaba ingresar al país 5 litros de semen canino

La exportación de material reproductivo animal requiere la presentación del Certificado Veterinario Internacional, expedido por el SENASA.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas apostados en la Terminal Dársena Fluvial Sud, Colonia Express, descubrieron que un ciudadano peruano intentaba ingresar al país desde Uruguay un recipiente con 5 litros de semen canino. El descubrimiento fue durante un control de equipaje. La exportación de material reproductivo animal requiere la presentación del Certificado Veterinario Internacional (CVI), expedido por el SENASA. El insólito hallazgo ocurrió cuando el buque proveniente de Colonia del Sacramento, Uruguay, atracó en el puerto. Los pasajeros descendieron de la embarcación y se sometieron a las inspecciones de rutina que realiza el personal de la Aduana a través de un método no intrusivo de control: el escáner aduanero. Durante el análisis de las imágenes, los agentes detectaron un bulto sospechoso en el equipaje de uno de los pasajeros. El hombre de nacionalidad peruana llevaba dos mochilas y una de ellas quedó bajo la lupa de los inspectores del organismo. “No llevo nada, no tengo nada para declarar señores”, contestó el turista ante las preguntas de los guardas. Luego le solicitaron que abra el equipaje. En ese momento descubrieron un recipiente térmico con una sustancia blanca en su interior. En ese momento el hombre se puso sumamente nervioso y terminó diciendo que llevaba semen canino. Al controlar la carga, los agentes corroboraron que llevaba 5 litros de la sustancia en el interior del contenedor que es usado para transportar este tipo de elementos ya que es refrigerado. Así, en el marco del artículo 979 del Código Aduanero, el guarda procedió al secuestro de la mercadería, que no es admitida por el régimen de equipaje.