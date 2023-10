En vivo: Inter Miami, con Messi, afronta el último partido del año ante Charlotte FC

El conjunto de la Florida cierra su temporada en la MLS de visitante.

Inter Miami y Charlotte FC se enfrentan por la fecha 38 de la Major League Soccer (MLS). El equipo de Gerardo Martino tiene confirmada la presencia de Lionel Messi para visitar al elenco de Enzo Copetti en el Bank of America Stadium en busca de terminar lo más alto posible en la tabla de la Conferencia Este.

Leo, quien viene de sumar minutos en la doble fecha FIFA con la Selección Argentina, no había sido tenido en cuenta en el duelo pasado por cuestiones de tiempos y para no forzar su condición física, ya que Las Garzas no cuentan con ningún tipo de posibilidad de clasificar a los playoffs.

