Verstappen sigue imparable y ganó también la carrera Sprint en Austin

El campeón repitió el triunfo esta tarde en el circuito de Las Américas y extendió su dominio. Completaron el podio Hamilton y Leclerc.

El neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, repitió esta tarde su abrumador dominio en la Fórmula 1 Internacional y se erigió en el ganador de la carrera Sprint en el circuito de Las Américas, en la ciudad de Austin, donde este domingo se disputará la decimoctava prueba del Mundial con el Gran Premio de los Estados Unidos.

El piloto que ya garantizó el título en esta edición 2023 de la máxima categoría automovilística debió exigirse solamente al máximo en la primera curva de la competencia que duró 19 vueltas, cuando realizó una maniobra de taponamiento (permitida por los comisarios deportivos) sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

“Por suerte, hay mucho espacio antes de la primera curva, he controlado el ritmo y me he divertido al final. Cuando he conseguido que (Lewis) Hamilton estuviera fuera de DRS, cada uno hemos demostrado nuestro ritmo”, sostuvo el tricampeón mundial, una vez concluida la exigencia del sábado.

Verstappen, quien logró su tercer triunfo en este tipo de carreras (las anteriores fueron en Austria y Bélgica), aventajó por 9s. 4/10 al apuntado Hamilton (Mercedes), quien había largado desde la tercera posición.

El último escalón del podio fue ocupado por Leclerc, a 17s. 9/10; mientras que el inglés Lando Norris (McLaren) finalizó cuarto, a 18s. 8/10.

La quinta colocación quedó en manos del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), a 22s. 9/10; el español Carlos Sainz (Ferrari) resultó sexto, a 28s. 3/10; el francés Pierre Gasly (Alpine) terminó séptimo, a 32s. 4/10; y el británico George Russell (Mercedes) culminó octavo, con una penalización de 5 segundos incluída, a 34s. 2/10.

Más atrás arribaron el tailandés Alexander Albon (Williams), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el francés Esteban Ocon (Alpine), el australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el alemán Nico Hulkenberg (Haas).

La carrera principal se largará mañana, a partir de las 16.00 de Argentina, a 56 vueltas.

El monegasco Leclerc partirá adelante, luego de conseguir la pole position el viernes, con un registro de 1m. 34s. 723/1000.

La segunda ubicación de largada corresponde al británico Norris (McLaren), el siete veces campeón del mundo Hamilton (Mercedes) iniciará tercero y su compañero en la segunda fila será el español Sainz (Ferrari).

Principales posiciones del campeonato: Verstappen 441 puntos; Pérez 228; Hamilton 201; Alonso 183; Sainz, 156; Leclerc, 151; Norris, 141; Russell 133.