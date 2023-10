La pregunta sin filtro de Mirtha Legrand a Nico Vázquez

El actor se justificó luego de que la conductora le reprochara su ausencia de 9 años en las mesazas a pesar de las reiteradas invitaciones.

La veda política que rige en la Argentina previo a los comicios presidenciales obligó a Mirtha Legrand a cambiar el perfil de sus mesazas. Luego de que pasaran los tres principales candidatos, para lo que debió agregar un envío especial el pasado domingo, la Chiqui tuvo en su programa de El Trece una convocatoria ligada enteramente al mundo del espectáculo. De esta manera, La noche de Mirtha se engalanó con el empresario Guillermo Coppola, los actores Nicolás Vázquez y Nicolás Cabré y la modelo Luciana Salazar compartieron anécdotas en un clima distendido.

En medio de la recorrida inicial, en la que la conductora pasó lista por la actualidad de cada uno de sus invitados, Mirtha se detuvo en Nico Vázquez. Después de elogiarlo por su presente en Tootsie, el musical que encabeza en calle Corrientes, la Chiqui lanzó una de los dardos conocidos como “preguntas Legrand”, esas que sin filtro descolocan a los invitados. “¿Qué pasó que hace nueve años que no venías a mis programas”, indagó la presentadora, memoriosa pero no rencorosa, haciendo gala de otra de sus frases de cabecera.

“Uy, arrancó con todo”, reaccionó el actor, que primero bromeó sobre la situación y luego se puso serio para que quede claro que no hay ninguna pelea o distanciamiento entre ellos. “Quiero agradecerte porque siempre me has tenido en cuenta, y lo dije en todas las notas que hice recién. Fuiste muy generosa conmigo y te lo dije personalmente cuando nos enviamos mensajes cada tanto”, recapituló Nico, algo que fue ratificado por la conductora. “Nos mandamos mensajes, whatsappeamos”, reafirmó con su clásica pose de las manos entrelazadas.

“Hablábamos cuando estábamos de gira con Gime (Accardi) y con Benja (Rojas) y te mandábamos fotos”, rememoró el actor. Y entonces sí, encaró la respuesta: “A lo mejor estoy equivocado, pero a veces siento que cuando no hay mucho que comunicar es como estar al pedo en la mesa”, argumentó. Y profundizó los motivos por los que había declinado las invitaciones hasta esta noche.

“Estaba pasando momentos difíciles en la vida y no me animaba a sentarme en la mesa y enfrentarme a las preguntas”, admitió el invitado ante la sorpresa de la anfitriona. “Nunca me lo imaginé”, soltó Mirtha, pero Vázquez ratificó su postura. “Prefierí sentarme en la mesa cuando estuviera más armado anímicamente, cuando me sienta mejor y no tener que contestar cosas que me resultaban difíciles”, agregó.

“El cariño con vos va a estar y siempre que nos cruzamos te lo voy a decir. Esta carrera es muy larga, y hay momentos donde uno no quiere hablar de ciertas cosas. Y este es un programa donde se habla de todo y hubiera sido faltarte el respeto venir y no poder hablar de lo que no estaba preparado”, cerró el actor. En ese momento, se dieron la mano con Mirtha y retomaron la conversación con el éxito de Tootsie en el Lola Membrives, que anunció que continuará en cartelera el año próximo.