Pampita se emocionó al recordar a su padre, que falleció cuando ella tenía 6 años

La modelo estuvo en PH, Podemos hablar y reveló que lo tiene muy presente a pesar del poco tiempo que pudieron compartir.

Andy Kusnetzoff recibió en el último envío de PH, Podemos hablar (Telefe) a cinco personalidades de diferentes ámbitos del mundo del espectáculo. En esta emisión, estuvieron la conductora Pampita Ardohain, el actor Juan Leyrado, la periodista Edith Hermida, el periodista Esteban Trebucq y el influencer Nacho Castañares, quienes a lo largo del programa compartieron vivencias y anécdotas en relación a los temas más diversos.

En la dinámica del punto de encuentro, donde el conductor plantea consignas para conocer en profundidad a los entrevistados, Andy indagó sobre aquellos que se sienten orgullosos de sus padres. Los cinco dieron el paso al frente y relataron sus experiencias. Y a su turno, Pampita abrió un poco el baúl de los recuerdos en lo que refiere a su papá Guillermo Ardohain y su mamá Thania dos Santos, algo que no suele hacer de manera frecuente.

Es que a pesar de su alto perfil público, la modelo siempre fue reservada a hablar de sus familiares no mediáticos y principalmente a los recuerdos vinculados a su infancia en La Pampa. “Mis padres se separaron cuando yo era muy chica y mi papá falleció cuando tenía seis años, igual tengo un montón de recuerdos, increíblemente retuve mucho”, expresó Carolina. “Mi mamá estuvo unos años con mi papá, después se separaron, rehízo su vida y yo me crié entre dos lugares”, agregó.

A continuación hizo un relato de aquellos años en Doblas, la localidad pampeana donde pasó parte de su infancia. “Me acuerdo de mi papá volviendo del campo, todo sucio. Se iba a las cinco de la mañana a la cosecha, volvía todo negro de estar arriba del tractor. Yo lo veía como un superhéroe”, evocó emocionada. “Y mi mamá se las arregló con mil laburos distintos, siempre buscando el mango como sea”, añadió.

En este momento, el conductor le preguntó si había estado peleada con su madre, como ha circulado en diferentes oportunidades, cosa que fue negada por la modelo. “Tenemos carácter fuerte las dos”, justificó. “Ella vive en La Pampa y me encantaría que venga a Buenos Aires. No he logrado traerla para acá, pero no me rindo”, reveló.

Más tarde volvió a hablar de su padre, y relató el hecho en el que perdió la vida. “Salió a buscar una silla de ruedas para alguien de nuestro pueblo. Llovía mucho, él manejaba y a la vuelta tuvo un accidente fatal”, afirmó. “Tengo muy buena memoria, me acuerdo mucho de nuestros recuerdos juntos, los atesoré. Siento que fue un padre presente a pesar que estuvo poco tiempo en mi vida, al criarme mitad del tiempo con mis abuelos siempre se habló de él”, aseguró.

Finalmente, contó que es la hija única de Guillermo y Thania pero tiene tres hermanos por parte de su padre. Guillermo, el que más se muestra en las redes, Leonardo y Agostina, con un perfil mucho más bajo. “Yo soy la mayor de los cuatro”, dijo con una sonrisa y ante la sorpresa del conductor. “En mi familia no a todos les gusta aparecer, ni que los nombre, pero nos vemos seguido. Compartimos eventos, vacaciones y cumpleaños”, explicó.

Cuando en julio de 2021 nació Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán, el recuerdo de Guillermo volvió a estar presente, ya que en el nombre de la niña había una ligazón con su padre. “Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre”, contó Ana Carolina Ardohain, tal su nombre completo, en el programa que tenía en NET TV. “Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, agregó.