La increíble fiesta de 15 de Juan Otero, el hijo de Flor Peña

El hijo en común entre Flor Peña y el músico Mariano Otero, festejó sus 15 años en un lujoso salón y fue una noche inolvidable.

Este viernes Juan Otero, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero festejó sus 15 años en un salón de fiestas frente a Aeroparque. A eso de las 21 horas, comenzaron a llegar los primeros invitados para lo que sería #LaFiestaDelAño, tal como la llamaron ellos. En medio del tremendo fiestón que se mandaron, el cumpleañero sorprendió a todos sus invitados bailando una coreografía de un tema de Beyoncé, donde se entremezcla con la canción "Quiénes son" de Lali. El joven vistió un traje color verde y zapatillas Nike, mientras que Flor Peña lució un vestido que le hizo Verónica de la Canal. También dijeron presente los hermanos del adolescente: Tomás Otero y Felipe Ponce de León, el hijo que tuvo la actriz con su actual marido, Ramiro. Cumple de Juan Otero Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona, fue quien estuvo a cargo de la organización de este evento y acompañando en cada detalle a Flor y a su hijo. Logró representar la fiesta de los sueños de Juan y no faltó absolutamente nada. Además del show de baile que protagonizó el cumpleañero, cantó Lourdes, ex Bandana, Ramiro Arzuaga hizo la ambientación "love green" y hasta hubo una aparición de los personajes de "La guerra de las galaxias". Entre los invitados, estuvieron algunos amigos de su madre como Elizabeth La Negra Vernaci, Lizy Tagliani, Marley, Nancy Pazos y Fernando Colombo, productor de Telefe. “Sin ellos, no hay fiesta”, dijo Juan Otero, quien también mencionó a los jurados de Got Talent Argentina.