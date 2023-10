Marra: “No durmieron los que están preocupados porque se les termina el curro”

El candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza emitió su voto en el colegio Santa María de los Ángeles y sostuvo que está “muy tranquilo”.

El candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, sostuvo hoy que está "muy tranquilo" en el marco de la jornada electoral y consideró que quienes "no durmieron son los que están preocupados porque se les termina el curro", tras emitir su voto en la mesa 5468 del colegio Santa María de los Ángeles.

"Dormí mucho porque estoy muy tranquilo. Los que no duermen son los que no tienen la conciencia tranquila. Es normal y lógico que haya gente que esté preocupada porque se les terminan los curros y muchos queremos cambiar el rumbo. No quiero dar más declaraciones para no romper la veda electoral como hacen los kirchneristas", señaló Marra en declaraciones a la prensa.

En tanto, cuestionó el "cambio de reglas" de la votación en la Ciudad de Buenos Aires y recordó que hay que colocar dos boletas en el sobre -elección nacional y local- tras acusar a las autoridades electorales de "intencionalidad política".

"Recuerdo a todos los porteños que hoy tienen que poner dos boletas en el sobre. Eso es un cambio de reglas a último momento. Mucha gente no sabe porque no hubo publicidad. No sé con qué intención", señaló.

Y en ese sentido, agregó: "Hoy se votó más rápido pero con falta de información por alguna intencionalidad política en el cambio de reglas".

También contó que a primera hora saludó al candidato presidencial Javier Milei, "por su cumpleaños" y contó que lo encontró "muy entusiasmado y muy tranquilo".

Además, Marra relató que ayer cenó con "diputados y senadores de distintos países" que llegaron a la Argentina para acompañar a su espacio político.

Mientras daba declaraciones, fue increpado por un ciudadano, al cual tildó de "militante kirchnerista que tuvo su minuto de fama".