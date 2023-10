Susana Giménez regresó de Uruguay para votar: “Depende quién gane voy a volver al país”

La diva regresó de Punta del Este, donde se encuentra residiendo, para elegir al próximo presidente de los argentinos

Susana Giménez regresó a Buenos Aires desde Punta del Este para emitir su voto en las elecciones generales que suceden este domingo en Argentina. Sin bien la diva se encuentra instalada en Uruguay en su residencia La Mary desde la pandemia de Covid-19 suele frecuentar el país y, en esta oportunidad, viajó para sufragar y poder decidir el próximo presidente de los argentinos.

Como es costumbre, cada vez que Susana sale a la calle la rodean muchos fanáticos que le piden sacarse fotos con ella y la saludan para demostrarle el afecto que le tienen. Este domingo, la diva fue a votar a la escuela San Martín de Tours, el establecimiento más cercano a su domicilio, en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, y al terminar de sufragar, dio una corta entrevista a los medios que la esperaban en el lugar.

Entre sus seguidores, estaba la infaltable Lorna, quien es la fan número uno de la estrella. La mujer la agasajó con un ramo de flores y Susana le agradeció con un abrazo, aunque se sorpendió ante el gesto en ese momento: “Lorna querida, no puedo tener esto en la mano ahora”.

Acto seguido, la conductora le preguntó directamente a su seguidora: “¿Ya votaste?”, cuando Lorna le respondió que sí, la diva fue por más, y con la confianza que ambas se tienen le preguntó públicamente: “¿Y a quién votaste?”. “A la misma que vos”, contestó su fan. “¡Bien!”, le dijo Susana en medio de los flashes que la seguían por la vereda.

Luego, los cronistas apostados en la calle le preguntaron cómo había visto los comicios. “La verdad que no quise saber nada, no quiero saber nada hasta las 6 de la tarde”, aseguró. Más adelante, le consultaron si se pensaba quedar en Argentina y si de esto dependía el resultado de la contienda electoral. “¿Te quedás depende quién gane, Susana?” y la diva de inmediato respondió que no. Aunque luego aclaró: “Depende quién gane esta elección puede ser que regrese al país”.

Por otra parte, la estrella de los teléfonos contó que se piensa quedar unos días en Buenos Aires. “Me tengo que probar la ropa del teatro, ese tipo de cosas”. Finalmente, un periodista le preguntó. “¿Si se van los kirchneristas vas a volver al país, esto es real?”, y Su confirmó: “Ah, sí, sí”.

Cabe destacar que hace pocos días, la diva brindó una conferencia de prensa desde Uruguay para anunciar el próximo estreno de La piel de Judas, la pieza teatral que la tendrá como protagonista. En dicha ocasión, la conductora habló con varios periodistas para anunciar que con esta obra se despedirá para siempre del teatro y que también tiene previsto regresar a la televisión con su clásico programa en 2024.

En esa misma conferencia, mano a mano con los periodistas, Susana había hablado con Ángel de Brito, el conductor de LAM (América). En la charla, Giménez se explayó acerca de su presente. "Para mí el dinero es importantísimo y más en Argentina que la economía está tan endeble.Pero aunque tenga plata trabajar a mí me encanta, me llena de alegría, me divierto, me río con mis compañeros". Después, explicó por qué decidió despedirse de las tablas. "Si bien me encanta trabajar, el teatro me cansa, yo hacía dos funciones todos los días con La mujer del año, y tres los sábados, tres los domingos, y con Sugar también. Después cambió todo eso y te daban lunes y martes pero antes no, descansabas solo los lunes", contó Susana.