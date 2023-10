El nuevo documental sobre la llegada de Messi al Inter Miami: dónde verlo

Luego de una salida abrupta del Barcelona y su controversial llegada y salida del PSG de Francia, el 10 de la Selección arribó a Norteamérica para encontrarse con una nueva oportunidad de disfrutar y brillar con su talento.

El argentino más admirado, más respetado y querido no sólo en el país, sino en el mundo es sin dudas Lionel Messi. Su humildad, pasión y talento futbolístico lo han llevado a la más alta estima y a, por supuesto, consagrarlo campeón del mundo. El jugador es, definitivamente, uno de los mayores talentos del deporte y ahora él mismo cuenta su historia. En esta ocasión Lionel Messi habla, frente a la cámara, sobre su llegada a su nuevo club de fútbol: el Inter de Miami. Luego de una salida abrupta del Barcelona y su controversial llegada y salida del PSG de Francia, el 10 de la Selección arribó a Norteamérica para encontrarse con una nueva oportunidad de disfrutar y brillar con su talento, pero al mismo tiempo ser feliz. Y eso mismo es lo que cuenta en "Messi meets América", el documental que acaba de estrenar. Si bien existen muchas producciones audiovisuales sobre Lionel, en esta exclusivamente él habla de su experiencia y de lo que encontró la primera vez que llegó al Inter de Miami con personalidades con las que aún no había compartido una cancha. A diferencia de otras plataformas de streaming, la que tiene la exclusividad de Lionel Messi en norteamerica es Apple TV+, el servicio on demand que no sólo transmite los partidos, sino que también ha producido el documental. De hecho, allí es donde ya se encuentran disponibles los primeros tres episodios. Como si de una obra mística se tratara, Lionel Messi seduce con su humildad en esta historia. Los primeros tres episodios retratan su llegada y la forma en la que fue recibido y se fue adaptando a este nuevo desafío. Junto a su familia, la cual lo ha acompañado siempre en cada ocasión, Lio se encuentra con un ambiente distinto, un nueva forma de vida, pero con un club que lo recibe como lo que es: un Dios del fútbol. Bajo el respeto y la admiración se encuentra con personas que, así como él mismo las define son "buena gente" y están dispuestas a aprender, pero no a usarlo como una marioneta. Y eso es, justamente, lo que destacó Messi a lo largo de estos tres episodios que están llenos de emoción, entusiasmo y pura perseverancia. Porque, si hay algo que siempre ha tenido el campeón del mundo es una gran resistencia para superar lo malo. Cada cambio para él es un aprendizaje y así lo deja en claro en este documental sobre su llegada al Inter de Miami donde, claro está, ahora no sólo trabaja, sino que se divierte con sus compañeros y es nuevamente feliz.