Milei se mostró optimista de cara al balotaje: "Estoy dispuesto a escuchar a Macri"

“Podemos ganarle al kirchnerismo”, enfatizó el candidato por La Libertad Avanza y dijo que recibiría figuras del Pro.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien enfrentará a Sergio Massa en el balotaje, aseguró esta mañana que está dispuesto escuchar al expresidente Mauricio Macri y a recibir a figuras de Pro “para terminar con el kirchnerismo”.

“Tengo una muy buena relación con el ingeniero Macri, lo escucho mucho. Estoy dispuesto a escuchar a Macri. Creo que su experiencia ha sido muy valiosa. Una de las cosas que hemos hablado con él, es que él me reconoció que yo tuve la apertura de ofrecer una interna. Lo resolvimos de una manera más aspera, pero el enemigo sigue siendo el kirchnerismo. Los invito a participar, a acompañarme en esta lucha contra el kirchnerismo. Los vamos a recibir. ¿Quién soy yo para despreciar la experiencia de profesionales de alto rango? Yo estoy para solucionar los problemas de la Argentina, no para hacer un experimento de laboratorio. Hay que recurrir al máximo pragmatismo. Dos tercios de la Argentina quieren otra cosa diferente del kirchnerismo. Si no terminamos con el kirchnerismo es porque somos unos irresponsables”, afirmó Milei en declaraciones a Radio Mitre.

Con respecto a los agravios que le dedicó a Patricia Bullrich durante la campaña, señaló: “Hay dos escenarios. En un escenario nos dedicamos a remover lo que fue el proceso electoral. Estoy dispuesto a hacer tabula rasa, a abrir el diálogo para que terminemos con el kirchnerismo. Tenemos que buscar una forma de alinearnos con el kirchnerismo. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en Capital para terminar con el kirchnerismo. Massa es el kirchnerismo, su lista está llena de kirchneristas. La opción es libertad o kirchnerismo. Voy a dar una confrontación directa contra el kirchnerismo”, señaló.

Por otro lado, Milei descartó bajarse de la segunda vuelta: “No está en mis planes bajarme del balotaje. Soy como (el protagonista de la película) Gladiador, estoy dispuesto a pelear hasta el final. Voy a ser víctima de operaciones aberrantes. Estoy dispuesto a morir con las botas puestas”. Además, apuntó contra los radicales por los votos que perdió Juntos por el Cambio. “Los votos que ganó Massa los perdió Bullrich, fueron los radicales. Es fáctico”, ratificó.

Apenas unas horas después de quedar en segunda vuelta para enfrentar a Massa, Milei se mostró optimista para el balotaje del próximo noviembre. “Tenemos un vehículo para ganarle al kirchnerismo. Hagamos uso. No son mayoría. Para mí lo de anoche muestra el techo de Massa y nosotros estamos en nuestro piso. Podemos ganarles”, resumió el candidato de LLA.

“Estamos muy satisfechos. Hay que tener en cuenta que somos una fuerza que nació hace dos años y ahora estar peleando la presidencia contra uno de los movimiento más nefasto que dio la historia es para nosotros un honor enorme”, reflexionó Milei en diálogo con radio Continental. En su opinión, “es obvio que los votos que ganó Massa los perdió Juntos por el Cambio (JxC)”.

Tal como lo hiciera ayer desde el escenario montado en su búnker, Milei volvió a decir que está dispuesto “a barajar y dar de nuevo y que todos los que quieran abrazar las ideas de la libertad y ponerse de nuestro lado en contra del kirchnerismo son bienvenidos”.

“La cosa es ahora sacar al kirchnerismo; es quien quiere estar de este lado o del lado de ellos. Yo los recibo”, recalcó el candidato presidencial en referencia a su convocatoria de sumar referentes de JxC. Según contó, en las últimas horas aún no habló ni con Mauricio Macri, con quien suele tener diálogo, ni con Patricia Bullrich.

“Creo que hay gente muy talentosa que podemos sumarla. Ahora las cosas se simplifican bastante porque queda una carrera de dos. En el peronismo no kirchnerista, como dentro de las fuerzas de JxC, hay muchas personas que consideramos valiosas”, dijo el representante de LLA como un guiño más hacia el resto de la oposición.

“Nuestro objetivo era estar en el balotaje, pero determinados grupos trabajaron para bloquearlo. Dos tercios de la población dice que no quiere el kirchnerismo. Tenemos que reencauzar esos resultados”, prosiguió Milei y dijo que el oficialismo “lo único que les importa es sostener el poder”.

En su entrevista radial, el candidato de La Libertad destacó que “hicimos un trabajo admirable en el Congreso con los diputados y senadores”. “Somos la fuerza liberal más votada en la historia”, resaltó.