Aníbal Fernández: "El radicalismo está mucho más cerca de las ideas de Massa que de las de Milei"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy no haber tenido dudas de que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa iba a resultar primero en las elecciones generales y sostuvo que el radicalismo está "mucho más cerca" de las ideas del ministro de Economía que de las que propone el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con quien deberá competir en un balotaje el próximo 19 de noviembre.

"He participado en todas las elecciones en estos 40 años de democracia. No tenía dudas de que se iba a dar una cosa extraña en la elección. Siempre dije que iba a haber balotaje y que Massa iba a salir primero. Las políticas lo indicaban y los distritos estaban muy trabajados", afirmó Aníbal Fernández en declaraciones formuladas a radio Perfil.

El ministro sostuvo que el radicalismo está "mucho más cerca de lo que pregona Massa con un discurso 100 por ciento peronista" que lo que propone Milei, que "habla pestes de las universidades".

"Los radicales son responsables de la reforma universitaria. Milei no están de acuerdo con la salud pública, quieren el cierre del Conicet y la dolarización, Hablan con bravuconadas e insultos. ¿El radical común va a permitir eso? No es un tema de cantar la marcha sino de llegar al mismo lugar", aseguró el funcionario.

Además, el ministro destacó que "es muy importante" lo que está haciendo Massa y sostuvo que "sabe con mucha claridad lo que quiere hacer con un país que necesita políticas públicas muy criteriosas y responsables".

"Sergio (Massa) viene diciendo que se sentará con cada uno de los sectores para llegar a una propuesta común que nos permita ser un gobierno de unidad nacional. Massa es el que eventualmente se va a sentar y hablará con los distintos sectores", añadió Aníbal Fernández .

Al ser consultado sobre las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien sostuvo ayer que durante el gobierno de Alberto Fernández "no fue escuchada", Aníbal aseguró que no le "duele" y que "cada uno tiene derecho a decir lo que se le antoja".

"No me voy a poner a discutir con Cristina, el cuadro más importante de los últimos cien años. Si lo siente de esa manera, ¿qué le va a decir que no tienen derecho a pensar así? Que piense como lo siente. Yo nunca estoy en contra de un presidente peronista y lo defendí a Alberto Fernández todo lo que pude", apuntó.