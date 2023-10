Green Day anuncia nuevo disco y estrena single

La banda describió a este nuevo álbum como una obra "cruda y emocional, divertida y perturbadora".

Después de varias especulaciones al respecto, Green Day acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio. Si bien se creía que el sucesor de Father Of All Motherfuckers (2020) iba a llamarse 1972 por el año en que nacieron los tres miembros de la banda, hoy confirmaron que su título finamente es Saviors y se lanzará el 19 de enero del próximo año. Además, compartieron el primer single adelanto titulado "The American Dream is Killing Me".

"Saviors es una invitación a la mente de Green Day, a su espíritu colectivo como banda, y una comprensión de la amistad, la cultura y el legado de los últimos 30 años y más", dijo el grupo en un comunicado. Además, comentaron que "es crudo y emocional, divertido y perturbador" y que los fanáticos se van a "reír del dolor y llorar de felicidad".

En el mismo texto, Green Day explica el concepto detrás del venidero LP detallando que se trata de "power pop, punk, rock, triunfo independiente, enfermedad, guerra, desigualdad, influencers, retiros de yoga, alt-right, aplicaciones de citas, máscaras, SALUD MENTAL, cambio climático, oligarcas, división en las redes sociales, marihuana gratis, fentanilo y fragilidad…", para luego preguntarse: "¿Qué haría Andy Warhol? ¿Qué haría John Waters? ¿Qué haría Quentin Tarantino?".

"The American Dream is Killing Me" ya había sido presentada en el marco del festival When We Were Young de Las Vegas. Antes de que comenzara su show, el trío formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool dio un pequeño espectáculo en un pub de la ciudad, donde anunciaron sus planes para el 2024 y estrenaron el nuevo single.