El nuevo trabajo de Martin Scorsese es el plato fuerte de los estrenos de esta semana

Los asesinos de la luna llega a la cartelera de Cine Sunstar que, como cada jueves, renueva su grilla de propuestas.

Jueves, día de estrenos para Cine Sunstar, que suma a su cartelera los mejores estrenos para disfrute de los amantes del séptimo arte.

En este caso, Los asesinos de la luna es la película saliente de las variadas propuestas. No es para menos, se trata del esperado nuevo trabajo de Martin Scorsese, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Pero además, se suma Five nights at Freddy's, cinta de terror basada en el popular videojuego y la tercera parte de la animación Trolls.

Siguiendo con los reestrenos propuestos en el marco de la celebración por el 100º aniversario de Disney, también volverán a proyectarse en la pantalla grande dos clásicos: Moana y Coco.

Los asesinos de la luna. Basada en el elogiado bestseller de David Grann, "Killers of the Flower Moon" está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el Reino del terror.

Five nights at Freddy's. El aterrador juego de horror se convierte en un evento cinematográfico escalofriante, ya que Blumhouse, lleva Five Nights at Freddy's a la pantalla grande. Un guardia de seguridad comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza; mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil como esperaba.