Charlotte Caniggia sin filtro: apuntó contra Wanda y Zaira Nara

La participante del Bailando 2023 no tuvo miedo de decir cómo cree que llegaron a la televisión las mediáticas.

Cada vez que Charlotte Caniggia llega a la pista del Bailando 2023 da de qué hablar. Este miércoles, la mediática se presentó en el programa para mostrar su coreografía, pero en la previa apuntó contra Wanda y Zaira Nara. La revelación se dio por Coti Romero, quien estaba teniendo un enfrentamiento con Charlotte. La ex Gran Hermano quiso ponerle un poco de picante al cruce y decidió mandar al frente a su compañera con el insulto contra Zaira y Wanda. "Yo no fui la que la quemó a Charlotte, fue Mariano (de la Canal). Yo te voy a quemar. No se lo quisiste decir a Zaira, pero me lo dijiste a mí para que lo diga, pero te dije que no. Dijo que las dos (Zaira y Wanda) están acá por chupar pi...", confesó la correntina. Acto seguido, Marcelo Tinelli le preguntó a la hermana de Alex si era cierto y, sin problemas, lo admitió. "Si, obvio", soltó Caniggia entre risas, lo que provocó la sorpresa de todos en el estudio.