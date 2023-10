¿Apuñalamiento o intento de suicidio? Se conoció el estado de Aníbal Lotocki desde la cárcel

Durante la mañana del miércoles, circuló que el cirujano habría sido apuñalado.

El cirujano Aníbal Lotocki habría sido apuñalado en el Penal de Ezeiza, donde permanece detenido por el "homicidio simple" de Cristian Zárate, a raíz de una mala praxis. La noticia fue confirmada por Analía Franchín, panelista de A la Barbarossa: "Está en el hospital, fuera de peligro. Ayer estuvo Majo Favarón visitándolo en Ezeiza y parece que tuvo un encontronazo con algunos presos que le piden dinero", indicó la periodista. Y agregó: "Los abogados de Lotocki lo desmienten, pero a mi hay dos personas dentro del Penal de Ezeiza que me confirman que fue apuñalado. No entiendo por qué está ingresado en el hospital si no pasó". Por su parte, Georgina Barbarossa sacó su propia conclusión con respecto a lo sucedido: “¿Y no pudo haberse acuchillado, autolesionado, él mismo? ¡Ha cortado a tanta gente! Ha sido un carnicero con tanta gente que no le costaría nada a él”, sostuvo. A su vez, Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo de El Trece, afirmó que tanto la esposa de Lotocki como su abogada, Ileana Lombardo, se encontraban esta mañana yendo a la visita común para estos casos. Además, contó que el cirujano se encuentra pidiendo un traslado de unidad carcelaria. Durante la tarde de miércoles, la panelista Paula Galloni de A la tarde reveló información acerca del episodio ocurrido en la cárcel: "Cambio de alojamiento a Lotocki por su salud, está alojado en el Hospital Intramundo de Ezeiza, está aislado, está solo". Y a continuación, leyó el diagnóstico sobre el "posible apuñalamiento": "Signos de advertencia de conducta suicida, se solicita extrema precaución y reserva, medicación psiquiátrica y clínica". La panelista lanzó al aire la pregunta "¿estrategia o realidad?", tras lo cual intervino Luis Ventura e hizo énfasis en que si fuese estrategia, "sería en búsqueda de recuperar de alguna manera una libertad condicionada en su propio domicilio". Ante ese comentario, retomó la palabra Galloni para decir: "Qué bueno que lo mencionás, porque también la estrategia de los abogados es haber solicitado previamente la prisión domiciliaria". El panelista Matías Vázquez contó en "A la Tarde" que el apodo de Aníbal Lotocki en la cárcel era "cajero automático" ya que "le piden plata constantemente, su seguridad no está garantizada".