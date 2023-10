El día que Lilia Lemoine hizo de Madonna en el programa de Guido Kaczka

La candidata a diputada por la Libertad Avanza, no para de convertirse en tendencia en redes sociales y, ahora, lo ha hecho por un video insólito.

Si hay algo que ha sabido hacer Lilia Lemoine siempre es causar polémicas en torno a sus dichos. Desde que se ha unido a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei como diputada, ha salido al aire con distintas propuestas que fueron muy criticadas como la posibilidad de que los hombres renuncien a la paternidad si no son notificados con antelación por las madres. Sin embargo, por si esto fuera poco, ahora se ha hecho viral un video de Lilia Lemoine en el que ella interpreta a Madonna en el programa de Guido Kaczka. En los últimos días, la diputada ha sido objeto de todas las críticas y protagonista de una interna libertaria tras el resultado de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado 22 de octubre. Pero, por lo visto, ella hace como si nada pasara y se divierte en su cuenta oficial de X. "¿Alguien me puede pasar el video por autotune? Había perdido este video. ¡Me divertía mucho yendo a lo de Guido!", escribió para hablar del audiovisual en el que se la ve con una maya enteriza negra y con un peinado similar al de Madonna. Así, con esta caracterización, comenzó a entonar una de las canciones de la reina del pop. Asimismo, hay que destacar que en esa participación, Lemoine competía por una televisión. Eso sí, lo cierto es que el video que ya se hizo viral en redes sociales no ha mostrado si efectivamente se llevó el premio o no, pero varios internautas quedaron sorprendidos con la aparición de Lilia en el programa de Kaczcka y comentaron que "ya nada tiene sentido".