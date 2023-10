Para Larroque la decisión de Bullrich es un "papelón político" y Macri "finalmente se sacó la careta"

Las declaraciones del Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires seconocen luego de que ayer la titular del PRO y excandidata presidencial de JxC diera su aval explícito y personal a Milei de cara al balotaje.

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró hoy que la decisión de Patricia Bullrich de acordar con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei de cara al balotaje, representa "un papelón político" y consideró que deja en evidencia el plan del expresidente Mauricio Macri y los "intereses inconfesables que fue maniobrando".

"Cada día queda más claro cuál era el plan de Mauricio Macri, y en los planteos de Milei también se notaba, decía que Macri tenía ideas correctas pero que su gobierno estuvo rodeado de inútiles", dijo hoy el ministro bonaerense en diálogo con Radio 10.

Las declaraciones de Larroque se conocen luego de que ayer la titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio diera su aval explícito y personal a Milei de cara al balotaje, en un anuncio que realizó acompañada por el que fuera su compañero de fórmula Luis Petri, lo que dejó en eventual estado de ruptura a la coalición opositora.

"Macri se ha querido deshacer de su fuerza política porque entiende, inclusive en el marco de lo que pasó en la Argentina entre 2015 y 2019, que fue una fase moderada y que por la ligazón que ellos tienen con intereses extranjeros, piensan una Argentina con un quiebre en materia económica y social que nos lleve al peor de los abismos con destrucción de la producción nacional, extranjerización de la economía, importaciones indiscriminadas, lo que conocemos, pero en una versión más radicalizada", opinó el dirigente peronista.

En esa línea, Larroque consideró la decisión como un "zafarrancho y papelón político" que, dijo, "tiene que ver con esos intereses inconfesables que él (por Macri) fue maniobrando".

"Macri hostigó a (Rodríguez) Larreta y después a Bullrich porque no le alcanzó la versión de los halcones de JxC y finalmente se saca la careta y nos muestra su opción final", agregó.

Para el ministro bonaerense, Macri busca "desplazar esos sectores que finalmente tienen un piso de reivindicaciones lógicas, con las que se puede generar consenso, como con la democracia y la soberanía, porque eso para Macri era una limitación en su plan político".

En esa línea, aseveró que Macri "ha dejado en claro siempre, y hoy lo vuelve a refirmar, que no le importa nada" y que "él tiene sus intereses, las cuestiones vinculadas a su ego".

"No podemos ignorar, además de la cuestión económica, el hecho de que el electorado le haya dado la espalda, eso también le debe haber generado una molestia muy grande", consignó.

"Con la falta de respeto que él (Macri) ha mostrado siempre con el pueblo argentino en general, y eso no exime a su propia fuerza política, me parece que hoy deja en claro que no tiene ningún tipo de reparo y que sólo le importan sus intereses y todo lo demás es un escollo en función de sus caprichos", manifestó.

En contraste, dijo que "el gran activo que Sergio Massa pudo expresar, sobre todo después de las PASO, se vio con claridad en el debate y es el tono, la mesura, el sentido de la realidad, la contextualización del momento de la Argentina y la propuestas".

En este marco, planteó que "la gente, el pueblo trabajador, los humildes, los empresarios, las pymes y los profesionales, que es la gente que hace grande a nuestro país, necesita certezas, tranquilidad y equilibrio" y aseguró que "sin dudas Massa representa todo eso".