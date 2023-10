Victoria Vannucci viajó a Israel como voluntaria en medio de la guerra

Tras el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, la exmodelo decidió ir al país para ayudar a todas las personas que lo necesiten.

Victoria Vannucci tomó la difícil decisión de viajar a Israel para ayudar como voluntaria en medio de la guerra entre dicho país y Palestina. Por eso, explicó cómo es su historia de vida y por qué lo hizo.

Sobre su religión, la exmodelo sintió la necesidad de poder aportar su granito de arena y dijo: "Cuando pasó lo que pasó, no fue solo la naturaleza sino también aferrarme a lo que es el judaísmo, a Hashem que me mantuvo de pie en los peores momentos".

"Y lo mínimo que podía hacer es mostrar apoyo al pueblo judío, que es mi pueblo, mi comunidad", continuó.

Al momento de viajar, Victoria se sentó junto a sus hijos Indiana (10 años) y Napoleón (9 años), y aseguró haber actuado como le enseñó la propia religión: "Absorbí el judaísmo y entendí que la verdad es el mejor camino y es una responsabilidad. Yo no les miento ni les oculto, los crío con el ejemplo y quiero que vean una persona con los valores bien puestos".

Además, expresó que, en estos casos donde la situación es delicada, a la hora de tomar decisiones "no se puede dudar".

Victoria Vannucci

Como ya es una costumbre para la exmodelo, luego de aterrizar en Tel Aviv, lo primero que hizo fue besar al suelo por "cada miembro de su familia", como sinónimo de compromiso.

"Estamos acá para proteger nuestra tierra. Obviamente que los héroes son los que salen a dar la vida por todos nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es ayudar a protegerla como hicimos todos estos años", agregó.

Después de tantos viajes a este país, Victoria remarcó que cuenta con una red de contención de amigos que la ayudaron a poder instalarse en Israel. "Acá tengo muchos amigos que están peleando en distintos frentes. Rabinos que me ayudaron a este proceso interno de entender en profundidad lo que es el judaísmo, el significado de la familia, que estemos todos juntos. Sé que siempre me van a abrir las puertas y ahora me estoy quedando en la casa de uno de ellos", detalló.