Pampita enfrentó los rumores de separación con Roberto García Moritán

La modelo compartió un posteo en sus historias de Instagram a raíz de las consultas sobre su presunta separación del político.

En las últimos días, circularon rumores de separación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. Luego de que Ángel de Brito mencionara que continuaban juntos, las dudas persistieron entre sus admiradores. Por esa razón, la modelo salió a desmentir la supuesta crisis que acecharía a la pareja con un contundente mensaje. “¿Es verdad que se separó Pampita?”, consultó una usuaria de la red "X" a Ángel de Brito, quien forma parte junto a la modelo del jurado del Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli. “Moritán vino a buscar a Pampita a la salida del programa”, escribió el jurado del Bailando 2023, para poner fin a los rumores. No obstante, los rumores siguieron y la conductora utilizó su perfil de Instagram para compartir un contundente mensaje sobre su relación sentimental. De esta manera, reposteó una story del periodista Gustavo Méndez que decía: “No están separados”. Junto a una imagen de Pampita y García Moritán, en la que la jurado le dio un beso en la mejilla mientras él sonreía, escribió: “Hablé con Roberto y me dijo ‘Estamos mejor que nunca’. Y me alegro mucho de que así sea. ¡Viva el amor!”.