Con sorpresas, revelan los nominados a los premios Gotham del cine independiente

La británica "All of Us Strangers"' con Paul Mescal ha recibido cuatro nominaciones. También están entre las nominadas títulos como "La zona de interés", "Anatomía de una caída" o "Pobres criaturas".

Ya está aquí, la primera de las listas de nominados a lo mejor del año e iniciando la temporada de premios. Son los premios Gotham, que distinguen las producciones independientes en cine y televisión, y que en su 33ª edición han presentado una novedad destacada permitiendo ser candidatas a las películas que hayan contado con más de 35 millones de presupuesto. Ello ha permitido la inclusión de largometrajes como Barbie, que costó unos 140 millones, o Ferrari de Michael Mann, de 70 millones.

Sin embargo, algunos de los grandes estudios (actuando en calidad de distribuidoras, no de productoras) han preferido, por consideración hacia otras películas, no presentarse a las nominaciones, caso por ejemplo de Universal con Oppenheimer de Christopher Nolan o Paramount y Apple con Los asesinos de la luna de Scorsese. En cambio, sí que Warner decidió presentar Barbie como película elegible.

La que más nominaciones ha recibido, con un total de cuatro, ha sido el conmovedor y aclamado drama romántico británico Desconocidos (All of Us Strangers) dirigido por Andrew Haigh, y que podido verse en la Seminci, con inclusión de temática gay y un sorprendente toque fantástico. Sus protagonistas son Andrew Scott (uno de los actores de Fleabag) y un Paul Mescal cada vez más cotizado después de Aftersun y como protagonista de Gladiator 2, aún en producción.

Además, destacan las nominaciones, y las únicas también para sus respectivas películas, de Penélope Cruz por Ferrari y Ryan Gosling por Barbie, ambos rivales, compitiendo en la misma categoría de interpretación de reparto (pues los Gotham decidieron también eliminar hace un par de años las categorías de distinción por género).

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Nueva York el 27 de noviembre. Y aquí va la relación completa de nominados, tanto en cine como en televisión, en la que encontraremos títulos ya sobradamente (re)conocidos, aunque no se hayan todavía estrenado, como La zona de interés, Anatomía de una criatura, Secretos de un escándalo (con dos nominaciones cada una) o Pobres criaturas y Priscilla (con una nominación).

Mejor película

Passage de Ira Sachs

Vidas pasadas de Celine Song

Reality de Tina Satter

Showing Up de Kelly Reichardt

Mil uno de A.V. Rockwell

Mejor película internacional

Desconocidos de Andrew Haigh

Anatomía de una caída de Justine Triet (Francia)

Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos (Reino Unido)

Tótem de Lila Avilés

La zona de interés de Jonathan Glazer

Mejor documental

20 Days in Mariupol de Mstyslav Chernov

Remando a la deriva de Sarvnik Kaur

Apolonia, Apolonia de Lea Glob

Las cuatro hijas de Kaouther Ben Hania

Our Body de Claire Simon

Mejor director revelación

Raven Jackson por All the Roads Taste of Salt

Georgia Oakley por Blue Jean

Michelle Garza Cervera por Huesera

Celine Song por Vidas pasadas

A.V. Rockwell por Mil uno

Mejor intérprete protagonista

Aunjanue Ellis-Taylor por Origin

Lily Gladstone por The Unknown Country

Greta Lee por Vidas pasadas

Franz Rogowski por Passages

Babetida Sadjo por Our Father, the Devil

Andrew Scott por Desconocidos

Cailee Spaeny por Priscilla

Teyana Taylor por Mil uno

Michelle Williams por Showing Up

Jeffrey Wright por American Fiction

Mejor interpretación de reparto

Juliette Binoche por A fuego lento

Penélope Cruz por Ferrari

Jamie Foxx por El clon de Tyrone

Claire Foy por Desconocidos

Ryan Gosling por Barbie

Glenn Howerton por BlackBerry

Sandra Hüller por La zona de interés

Rachel McAdams por ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Charles Melton por Secretos de un escándalo

Da’vine Joy Randolph por Los que se quedan

Mejor guion

Andrew Haigh por Desconocidos

Justine Triet y Arthur Harari por Anatomía de una caída

Samy Burch Secretos de un escándalo

Cristian Mungiu por R.M.N.

Jonathan Glazer por La zona de interés

Mejor serie nueva de formato largo (episodios de más de 40 minutos)

Entrevista con el vampiro, de Anne Rice

Inseparables

The English

Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank

The Last of Us

La gran estafa de los teleoperadores

Mejor serie nueva de formato corto (episodios de menos de 40 minutos)

High School

Soy Virgo

Enjambre

Bronca

Rain Dogs (Desubicadas)

Mejor interpretación en una serie nueva

Jacob Anderson por Entrevista con el vampiro, de Anne Rice

Domnique Fishback por Enjambre

Jharrel Jerome por Soy Virgo

Bel Powley por Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank

Rachel Weisz por Inseparables

Natasha Lyonne por Poker Face

Bella Ramsey por The Last of Us

Chaske Spencer por The English

Ali Wong por Bronca

Steven Yeun por Bronca