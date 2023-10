Los jóvenes que cumplan 16 años entre las elecciones generales y el balotaje no podrán votar

Argentina elige. A pesar de que la ley se los permite, la medida fue establecida por la Cámara Nacional Electoral. Entrá a la nota para conocer los motivos.

Los jóvenes que cumplen 16 años entre el 22 de octubre pasado -cuando se realizó la elección presidencial- y el próximo 19 de noviembre -cuando se haga la segunda vuelta- no podrán votar a pesar que la ley se los permite. Es porque para el balotaje se utilizará el mismo padrón que hace una semana y allí no estaban registrados porque no tenían la edad legal para votar.

Así lo estableció la Cámara Nacional Electoral en una acordada que dictó el jueves pasado en la que reguló una serie de aspectos para la segunda vuelta que no están contemplado en la ley.

En uno de esos puntos, la Cámara señaló que para el balotaje “estarán habilitados a participar los mismos ciudadanos que conformaron el cuerpo electoral de la elección del 22 de octubre, de modo que se utilizará el mismo padrón, que se mantiene publicado para su consulta en el sitio web del Tribunal”.

En el padrón que se utilizó el domingo pasado estaban todos los jóvenes de 16 y 17 años que cumplían esa edad hasta la fecha de la elección, el 22 de octubre. Inclusive, en las elecciones PASO de agosto votaron jóvenes que no tenían la edad para hacerlo. “Para confeccionar el padrón e imprimirlo se necesita una fecha de cierre porque es un trabajo que lleva tiempo. Y no hay tiempo logístico ahora para modificarlo”, explicaron a este medio fuentes judiciales.

Los chicos y chicas de 16 y 17 años pueden votar pero no están obligados a hacerlo. El padrón para esta elección es de 35.815.436 de personas, de los cuáles el 5,5 por ciento son los jóvenes de 16 y 17 años.

Los jueces de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, dictaron el jueves la acordada extraordinaria 150 en la que reglamentaron una serie de puntos que no están fijados legalmente para la segunda vuelta. En uno de ellos ratificaron que las autoridades de mesa y los lugares de votación serán los mismos que en la elección general.

“Corresponde aclarar que se mantendrán los mismos establecimientos y mesas de votación, que estarán a cargo de los mismos ciudadanos que fueran designados como autoridades, salvo en aquellos casos en que las Juntas Electorales Nacionales estimen necesario proceder a su reemplazo”, resolvió el tribunal.

Otro aspecto son las boletas que se utilizarán en el balotaje. Las fotos de la fórmula de Sergio Massa-Agustín Rossi de Unión por la Patria y la de Javier Milei-Victoria Villarruel de La Libertad Avanza serán las mismas que en las boletas de las elecciones generales.

“Que el Código Electoral Nacional no contempla una instancia de oficialización de los modelos de boletas de votación de las agrupaciones participantes en la segunda vuelta”, explicó el tribunal y agregó que así en la ley se “consideró innecesario utilizar en la segunda vuelta boletas diferentes de las oficializadas para la primera”.

Pero los jueces señalaron que las boletas del balotaje no pueden tener la fecha del 22 de octubre. Pueden llevar la fecha del 19 de noviembre o no tener ninguna.

La Cámara también reguló los espacios de publicidad en los medios para los candidatos, el límite de gastos para la campaña y la continuidad de los responsables económico-financiero que fueron designados para la elección general y ratificó el debate del 12 de noviembre que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires entre Massa y Milei.